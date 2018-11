Kritische Marokkaanse journalist krijgt 12 jaar cel voor seksueel wangedrag op de werkvloer

De Marokkaanse journalist Taoufik Bouachrine (hoofdredacteur van de onafhankelijke krant Akhbar al-Yaoum ) is vrijdagavond veroordeeld tot 12 jaar gevangenis. Hij is volgens de rechter schuldig aan het lastigvallen en verkrachten van vrouwelijke redactieleden. Bouachrine houdt zelf vol onschuldig te zijn en zegt gestraft te worden voor kritiek op Marokkaanse politici en het Saoedische koningshuis.

Taoufiq Bouachrine in 2009 na een andere rechtszaak. Beeld AFP

Toen Bouachrine vrijdag voor het laatst het woord kreeg in de rechtbank in Casablanca, betoogde hij ‘het slachtoffer te zijn van een politiek proces’, aldus een van zijn advocaten tegen het persbureau AFP. ‘In de Arabische wereld begrijpt men nog steeds niet wat persvrijheid is’, verklaarde de journalist.

De advocaten van zijn slachtoffers bestrijden die lezing. ‘Dit is een strafdossier, met strafbare feiten en slachtoffers’, zei een van hen tegen AFP. De rechtbank bepaalde dat Bouachrine aan acht vrouwen een schadevergoeding moet betalen, variërend van 100- tot 500 duizend Marokkaanse dirham (ongeveer 9- tot 46 duizend euro).

Taoufik Bouachrine is de oprichter en hoofdredacteur van Akhbar Al-Yaoum, één van de meestgelezen kranten in Marokko. Hij staat bekend om zijn kritische houding ten opzichte van de machthebbers in het land. Tegelijkertijd is hij een fervent pleitbezorger van de politieke islam. Zijn dagblad biedt veelvuldig een podium aan Abdelilah Benkirane – voorheen partijleider van de islamisten en premier van Marokko, maar na de verkiezingen van 2016 verbannen uit het centrum van de macht.

Vijftig filmpjes

Op 23 februari 2018 valt een twintigtal politieagenten de redactieburelen binnen. Bouachrine wordt gearresteerd. Op een harde schrijf worden ruim vijftig filmpjes gevonden van seksuele daden met zijn ondergeschikten.

Een enkele journaliste treedt in de weken daarna met het verhaal over haar verkrachting naar buiten. ‘Het gebeurde toen ik een afspraak had om te praten over mijn arbeidscontract’, schrijft een van hen in een Marokkaanse krant. ‘Ik heb geen aangifte gedaan, omdat niemand me zou geloven en omdat ik geen bewijs had.’ Na de arrestatie van Bouachrine wordt ze benaderd door de politie. Ze krijgt de video’s te zien en dient nu wel een aanklacht in.

Maar andere vrouwen die als slachtoffer worden aangewezen, ontkennen dat er iets tegen hun wil is gebeurd. Eén van hen beschuldigt de politie van vervalsing van haar aangifte. Zij wordt vervolgens zelf tot zes maanden cel veroordeeld. Twee vrouwen weigeren te getuigen tegen Bouachrine. Zij worden door de politie alsnog naar de rechtbank gesleept.

De advocaten van Bouachrine menen dat de video-opnamen niets bewijzen. Het gezicht van de journalist zou niet in beeld komen. Bovendien zou Bouachrine enkele keren een alibi hebben: hij ligt op het moment van filmen in het ziekenhuis, of neemt geld op uit een automaat. De rechtbank stelt een onderzoek in, maar concludeert dat de filmpjes niet zijn gemanipuleerd. Niet veel later volgt de veroordeling.

Taoufik Bouachrine werd al eerder vervolgd: in 2009 voor een karikatuur die de koninklijke familie en de vlag beledigde, in 2015 voor een artikel dat ‘de reputatie van Marokko’ zou beschadigen, en begin 2018 voor ‘belastering’ van twee ministers.