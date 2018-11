Kritische fotograaf Lu Guang is verdwenen in West-China

Portret van Lu Guang uit 2013. Beeld Najib Nafid Fotografie

Lu was in Xinjiang voor lezingen bij een plaatselijke fotografiekring. Hij zou doorreizen naar de provincie Sichuan voor een liefdadigheidsactiviteit, maar daar kwam hij nooit aan. Xu kreeg uiteindelijk te horen dat haar man samen met zijn gastheer in Xinjiang door de staatsveiligheidsdienst is meegenomen.

Xinjiang is berucht om de zogenaamde ‘trainingscentra’ waar met name moslims worden geïnterneerd om hen te ‘deradicaliseren’. Volgens de Verenigde Naties zijn naar schatting ruim 1 miljoen mensen zonder enige vorm van proces opgesloten.

Het internationaal fel bekritiseerde interneringssysteem maakt geen onderscheid tussen gewone burgers en beroemdheden. In Xinjiang verdwenen eerder profvoetballer Erfan Hezim, de gerenommeerde etnograaf Rahile Dawut en zanger Abdurehim Heyit. Bij deze mensen, allemaal leden van de Oeigoerse minderheid, duurde het maanden voor bekend werd dat ze hoogstwaarschijnlijk in kampen terecht waren gekomen. Hun vrienden durfden er geen aandacht op te vestigen uit angst voor verdere represailles.

Lu is een Han-Chinees, geen Oeigoer, maar door zijn werk als fotojournalist is hij zeer kwetsbaar. De Chinese staat heeft weinig tolerantie voor journalisten die gevoelige onderwerpen belichten. Lu werd regelmatig gearresteerd op een van zijn reportages.

Lu is meervoudig winnaar van de World Press Photo en werd in 2013 onderscheiden met de Prins Claus Prijs voor de manier waarop hij fotografie inzet als ‘medium voor positieve sociale verandering’. Het Prins Claus Fonds noemde dinsdag het nieuws over zijn verdwijning ‘zeer verontrustend, ook voor kritische stemmen in de regio’.

Als chroniqueur van de donkere kant van het Chinese groeiwonder maakt hij indringende documentaires over aids, armoede en milieuvervuiling. ‘Niets zet de autoriteiten zo goed onder druk als een prijs. Ik vind het prima dat het buitenland China bekritiseert. Als iedereen zijn mond houdt, worden problemen alleen maar erger’, zei hij in 2013.

Een politiek activist is Lu echter niet. Hij is lid van een politiek adviesorgaan in zijn geboortestad en van officiële fotografieverenigingen. Hij gelooft dat als zijn schrijnende beelden eenmaal doordringen tot de centrale regering in Beijing, die tegen de misstanden zal optreden. ‘Ik laat zien wat er op plaatselijk niveau misgaat. Ik ben maar een boodschapper.’