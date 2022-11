Kritiek op Trump na diner met holocaustontkenner Nick Fuentes en Kanye West

Het golfresort van Trump in Mar-a-Lago. Beeld AP

Trump, niet meer alleen oud-President maar sinds ruim een week ook presidentskandidaat voor de verkiezingen van 2024, lijkt zich achteraf te hebben gerealiseerd dat zijn gast hem voor problemen zou stellen. Vrijdag benadrukte hij in een verklaring dat hij de komst van Fuentes een verrassing voor hem was geweest. Bronnen uit Trumps omgeving bevestigden dit aan de New York Times, de krant die de onthulling vrijdag deed, en aan televisiezender CNN.

Maar Kanye West, wiens officiële naam sinds enige tijd Ye luidt, schreef op Twitter dat Trump van Fuentes onder de indruk was. In een video op hetzelfde medium verklaarde Fuentes zich tot ‘Trump-loyalist’, in tegenstelling tot mensen die zich van de oud President afkeerden na zijn pogingen de verkiezingsuitslag van 2020 ongeldig te laten verklaren.

Fuentes is een ‘white supremacist’, hij gelooft dat witte mensen superieur zijn aan mensen met een andere huidskleur. Hij werd bekend door de organisatie van het America First Political Action Conference. Dit sinds 2020 jaarlijks terugkerende evenement biedt een podium aan mensen met een radicaal rechtse of racistische boodschap. Onder de sprekers waren ook radicale Republikeinen als Marjorie Taylor Greene en Paul Gosar, beide lid van het Huis van Afgevaardigden.

Capitoolbestorming

Een van de redenen waarom het bezoek aan Mar-a-Lago riskant is voor Trump, is de rol van Fuentes bij de Capitoolbestorming op 6 januari 2021. Na Trumps verkiezingsverlies was Fuentes een van de eersten die openlijk voorstelde dit verlies met geweld aan te vechten. In zijn podcast deed Fuentes verschillende keren de oproep ‘alle regeringsgebouwen in het hele land te bestormen.’ Fuentes is samen met zeven andere medewerkers van zijn organisatie gedagvaard door de parlementaire commissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt, maar heeft nog geen verklaring afgelegd.

Een aantal prominente Republikeinen heeft inmiddels openlijk kritiek op Trumps gast. Chris Christie, voormalig Republikeins gouverneur van New Jersey noemde het ‘een nieuw voorbeeld van verschrikkelijk slechte beoordelingsvermogen van Donald Trump.’ Christie is een van de Republikeinen die overweegt zichzelf kandidaat te stellen voor het Presidentschap nu Trump wankelt, na de voor de Republikeinen slecht verlopen tussentijdse verkiezingen. Dit voorval kwam hem dus waarschijnlijk goed uit. Ook de vereniging voor Joodse Republikeinen sprak openlijk zijn afkeuring uit over deze eetafspraak.