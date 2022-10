Kritiek op PvdA-top zwelt aan in zaak-Gijs van Dijk

Gijs van Dijk in 2017 bij de jaarlijkse barbecue voor de Kamerleden waarmee het zomerreces wordt ingeluid. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Oorverdovend stil is het bij het PvdA-bestuur sinds het vorige week een forse tik op de vingers kreeg van de interne beroepscommissie voor de wijze waarop is omgegaan met het Kamerlid Gijs van Dijk. Ook partijleider Attje Kuiken houdt de kaken stijf op elkaar. Dit terwijl de kritiek vanuit de leden op de partijtop toeneemt over de kwestie-Van Dijk.

PvdA-vertegenwoordigers uit Friesland en Brabant willen opheldering van de partijleiding over de manier waarop Van Dijk aan de kant is gezet. Een deel van de Kamerfractie vraagt zich inmiddels ook af wat Van Dijk precies misdaan heeft. Van Dijk zelf wil graag terugkeren in de Kamer nu de beroepscommissie hem in het gelijk heeft gesteld. Maar partijvoorzitter Sent blijft desondanks volharden in haar gelijk dat Van Dijk over de schreef zou zijn gegaan.

‘Los van wie gelijk heeft, de manier waarop deze zaak wordt afgehandeld is slecht voor de partij’, zegt Roelof Veldhuis, voorzitter van de PvdA-Friesland. Juist nu de partij weer voorzichtig de wind in de zeilen krijgt, dreigt de zaak-Van Dijk de positieve vibe richting de Provinciale Statenverkiezingen te dwarsbomen.

Vage beschuldigingen

Van Dijk is in februari door drie meldsters beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, waarna de oud-vakbondsman onder druk werd gezet om zijn Kamerzetel op te geven. Het commerciële onderzoeksbureau Bezemer & Schubad deed onderzoek en concludeerde dat het ‘aannemelijk’ is dat drie klaagsters zich ‘grensoverschrijdend en/of ongewenst voelen behandeld’. Het partijbestuur besloot vervolgens dat hij de komende vier jaar niet politiek actief mag zijn voor de PvdA.

Dat besluit is inmiddels vernietigd door de beroepscommissie, die stelt dat het partijbestuur ‘onzorgvuldig’ heeft gehandeld. Partijvoorzitter Sent weigert zich bij dit oordeel neer te leggen en beroept zich hiervoor op het vertrouwelijke deel van het onderzoeksrapport dat zelfs de interne beroepscommissie van de PvdA niet mocht inzien. Volgens Sent zou hieruit blijken dat Van Dijk meer op zijn kerfstok heeft dan wat de beroepscommissie weet. Ze levert hiervoor geen bewijs.

Ondertussen meent Van Dijk dat het vertrouwelijk rapport, dat hij kort mocht inzien, hem juist vrijpleit: van de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, laat staan seksueel grensoverschrijdend gedrag, blijft volgens hem niets over.

Meer kritiek vanuit de partij

Ook Pieter Paul Slikker, wethouder in Den Bosch die vorig jaar zelf een gooi deed naar het partijvoorzitterschap, is kritisch over de rol van partijvoorzitter Sent. ‘Onze beroepscommissie moet de stukken gewoon kunnen inzien. Ik begrijp dat je klagers wilt beschermen, maar ook beklaagden moeten beschermd worden.’ Hij vindt de ‘radiostilte ongepast’, zeker nu deze week via HP/De Tijd bandopnamen zijn gelekt waarin Sent tegen een van de meldsters zegt dat zij Bezemer & Schubad de opdracht heeft gegeven om een samenvatting te schrijven ‘die getrouw is aan het rapport én waarmee we voldoende basis hebben om tot een sanctie over te gaan’.

Inmiddels roepen ook achttien prominente FNV-bestuurders, die ook PvdA-lid zijn, het partijbestuur op om de uitspraak van de beroepscommissie te respecteren en Van Dijk de mogelijkheid te bieden om terug te keren in de fractie. Ook diverse Kamerleden zitten met de kwestie in hun maag. Van Dijk zal zijn Kamerzetel naar verwachting op 1 of 8 november innemen, als Khadija Arib afscheid neemt van de Kamer.

Partijvoorzitter Sent blijft ondertussen zwijgen. ‘We hebben tijd nodig alles op een rijtje te zetten’, laat haar woordvoerder weten.