Kritiek op FvD en SP na ongevraagde sms-berichten op verkiezingsdag

Zangeres Aafke Romeijn werd woensdagochtend om half 8 wakker ge-sms’t met de oproep om voor Forum voor Democratie te stemmen. ‘Nog nooit waren de verkiezingen zo belangrijk; historisch! Iedere stem telt! Ga vandaag stemmen en stem Forum voor Democratie’, las ze verwonderd. Romeijn zegt niet de enige te zijn die als niet-lid per sms is benaderd door Forum voor Democratie. Omdat ze haar telefoonnummer nooit heeft afgestaan aan de partij, gaat ze aangifte doen.

In een reactie laat Forum voor Democratie weten dat de partij vandaag alle leden heeft opgeroepen te stemmen. ‘Het zou kunnen dat een lid een verkeerd nummer heeft gegeven’, aldus een FvD-woordvoerder. Romeijn zelf vermoedt dat het niet om een vergissing gaat. Als PvdA-lid ligt haar politieke voorkeur aan de linkerkant van het spectrum, maar ze wordt door anderen juist aangemeld bij rechtse partijen. ‘Trollen hebben eerder geprobeerd me lid te maken van de VVD en ik ben aangemeld voor het campagneteam van de PVV. De PVV stuurde een sportief mailtje waarin ze schreven dat het gezien mijn politieke voorkeur niet logisch was’, zegt Romeijn tegen de Volkskrant.

SP-campagne

Hetzelfde overkwam Hugo Armlan woensdagochtend. SP-leider Lillian Marijnissen verzocht zijn vrouw per sms om ‘Rutte weg te stemmen’. Ze is geen lid van de SP en zal ongeacht de standpunten nooit op de partij stemmen, maar toch kwam ze in het ledenbestand terecht. ‘Terwijl ze privacy zo hoog in het vaandel hebben staan.’ Ook hier kan sprake zijn van een vergissing. Navraag bij de partij bevestigt dat ook de SP haar leden woensdag actief benaderde, ook per sms. ‘Maar zij hebben toestemming gegeven om SP-nieuws te ontvangen. Wij houden ons aan de privacywet’, zegt een woordvoerder namens de partij.

De Autoriteit Consument & Markt riep woensdagmiddag op om misbruik van persoonsgegevens te melden bij de organisatie. Maar vooralsnog zijn daar geen klachten binnengekomen. Ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens zijn geen meldingen van misbruik van privégegevens gedaan. Anders dan de sentimenten op Twitter doen geloven, lijkt het dus niet om een georganiseerde actie te gaan, maar eerder om incidentele communicatiefouten.