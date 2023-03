Krimp Schiphol dreigt weer vertraging op te lopen, slotcoördinator noemt kabinetsplan ‘erg onzeker’

Luchtfoto van KLM-vliegtuigen op de Aalsmeerbaan. Beeld Peter Bakker / ANP

Dat blijkt uit een rapport dat slotcoördinator ACNL schreef op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Afgelopen zomer eiste luchtvaartminister Mark Harbers dat Schiphol zou krimpen. Vanwege de geluidshinder moet de luchthaven van 500 duizend vliegbewegingen per jaar terug naar maximaal 440 duizend. Dat zou in november 2023 moeten gaan gebeuren.

Bij nadere bestudering van de regelgeving bleek dat tijdspad al onhaalbaar. Daardoor werd het plan in het najaar bijgesteld: de krimp naar 440 duizend vluchten werd met een jaar uitgesteld naar november 2024. Tegelijkertijd kwam er een tussenstap, waardoor vanaf november 2023 maximaal 460 duizend vluchten zouden worden toegestaan.

Maar ook het aangepaste plan dreigt vertraging op te lopen, concludeert de slotcoördinator, het zelfstandig bestuursorgaan dat toezicht houdt op de verdeling van de start- en landingsrechten op Nederlandse luchthavens. ACNL werd door het kabinet gevraagd om te onderzoeken hoe het krimpplan samenhangt met de bestaande regels.

Berekening

Zo’n krimp is makkelijker gezegd dan gedaan, blijkt uit de analyse. De tussenstap van maximaal 460 duizend vluchten – in ambtelijke kringen gedoopt tot ‘spoor 1’ – moet in november ingaan. Maar daarvoor moeten eerst betrokkenen, waaronder luchtvaartmaatschappijen en bewoners, om advies zijn gevraagd. Vervolgens moet Schiphol een berekening maken en die opnieuw voorleggen aan maatschappijen. Of dat nog voor 1 november 2023 geregeld kan worden, is zeer de vraag. ‘Op het moment van het uitbrengen van dit advies is de voltooiing van al deze stappen onzeker.’

Ook de krimp naar 440 duizend vluchten per november 2024 – spoor 2 – wordt met uitstel bedreigd. Wie grote luchthavens wil beperken in hun capaciteit, moet een zogenoemde balanced approach-procedure uitvoeren. In dat geval moet een regering zo’n krimp verdedigen. Vervolgens gaat het plan door een juridische molen met onder meer een consultatieronde (duur: drie maanden) en kennisgevingstermijn (zes maanden). Daarin kunnen luchtvaartmaatschappijen alles uit de kast halen om verzet te bieden: zo’n krimp raakt hen immers direct in de portemonnee.

Twee jaar later

De slotcoördinator acht het onwaarschijnlijk dat de krimp naar 440 duizend vluchten in november 2024 ingaat. ‘Gezien de minimale periode die benodigd is voor de balanced approach-procedure en de daaropvolgende wettelijke verankering in een ministeriële regeling, is deze planning erg onzeker.’ In dat geval gaat krimp wat de coördinator betreft ‘idealiter’ twaalf maanden later in, omdat 1 november wereldwijd het begin is van het vliegseizoen. Dat zou betekenen dat Schiphol pas per november 2025 teruggaat naar 440 duizend vluchten, twee jaar later dan aanvankelijk de bedoeling was.

Harbers is minder pessimistisch. ‘We liggen nog steeds op koers’, zei de luchtvaartminister woensdagochtend in Goedemorgen Nederland. De tussenstap naar 460 duizend vluchten staat nog steeds voor eind van dit jaar gepland. De krimp naar 440 duizend ‘ligt ingewikkelder’, maar wordt desalniettemin per november 2024 van kracht. ‘Tot nu toe liggen we op schema.’

Primeur in Europa

Met de krimpplannen bevindt het kabinet zich sowieso op onontgonnen terrein. Zo is er in Europa niet eerder een land geweest dat heeft geprobeerd een luchthaven te laten krimpen. De komende maanden, tijdens de balanced approach-procedure, krijgt de luchtvaartsector de kans om zijn licht te laten schijnen over de voorgenomen krimp. De sector zal de kans aangrijpen om te benadrukken dat het een slecht middel is om geluidshinder tegen te gaan.

Dat is ook wat Schipholbaas Ruud Sondag afgelopen week tegen de Volkskrant zei. Volgens hem is een maximum aantal vluchten ‘geen verfijnd instrument’, dat kunnen immers ‘ook lawaaierige en vervuilende toestellen zijn’. Desalniettemin schaart het luchthavenbedrijf – dat op papier is verzelfstandigd, maar wiens aandelen in handen zijn van de staat en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam – zich achter het plan om te krimpen naar 460 duizend vluchten. Bij de krimp naar 440 duizend vluchten legt Schiphol zich nog niet neer.