Krijgt Scheveningen een nieuwe Pier voor het Kurhaus?

De Pier van Scheveningen, juli 2020. Beeld ANP

De eigenaren bestuderen met de gemeente verschillende opties, zo blijkt uit documenten die raadslid Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag/Groep De Mos) heeft opgevraagd met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). De voorkeur van de eigenaren is een nieuw wandelhoofd, ‘eventueel naast de tweede’.

Eigenaar VolkerWessels wil niet reageren. Een woordvoerder van de gemeente benadrukt dat er ‘allerlei opties’ zijn besproken in het kader van ‘een toekomstverkenning’. Concrete plannen zijn er volgens haar niet. ‘Eerst wordt gekeken hoe de bouwkundige staat van de huidige Pier is. Sloop en nieuwbouw zijn op dit moment nog niet aan de orde.’

Grandeur

Maar Ralf Sluijs reageert alvast enthousiast. ‘Elke vorm van terugkeer naar de vroegere grandeur van Scheveningen juichen wij van harte toe’, zegt het raadslid. ‘Een nieuwe Pier in de stijl van het Kurhaus zou een mooi voorbeeld zijn.’ Maar, benadrukt Sluijs: ‘Geen sloop van de oude Pier voordat de nieuwe klaar is. En alles in overleg met bewoners en ondernemers.’

De huidige Pier heeft zijn hoogte- en dieptepunten gekend. Het bouwwerk, in 1961 geopend door prins Bernhard, trok in de hoogtijdagen 2 miljoen bezoekers per jaar. Toch hoefde de horecafamilie Van der Valk er in 1991 slechts één gulden voor neer te tellen.

Zelfs de beroemde horecafamilie had moeite om de publiekstrekker in zee rendabel te houden; in 2013 moest de Pier dicht vanwege brandveiligheid. Een faillissement volgde. De curator wist in 2014 3 miljoen euro voor de Pier te krijgen, die sinds 2015 weer open is.

De kopers waren KondorWessels Vastgoed en het Haagse bedrijf DanZep, uitbater van Easyhotels in de Benelux. Zij hebben de Pier inmiddels een facelift gegeven – zo zijn er enkele suites gekomen en een reuzenrad. Het roestige ‘stalen eiland’ rechts achter het voormalige Van der Valkrestaurant is weggehaald – het werd in de jaren zeventig illegaal aangebouwd.

Al in 2014 lieten de eigenaren tekeningen zien van hoe de Pier er ook uit zou kunnen zien – een complete metamorfose met hotelkamers over de gehele lengte van het wandeldek. De gemeente reageerde toen terughoudend. ‘Wat je nu bedenkt, hoeft over vijf jaar niet meer te werken’, klonk het zes jaar geleden bij VolkerWessels. ‘We gaan het met een jonge, frisse blik benaderen. Wat wil de consument? In elk geval geen kers meer in zijn bakje appelmoes.’

Impressie uit 2014 voor aanpak van de huidige Pier, in opdracht van de nieuwe eigenaren KondorWessels en DanZep. Beeld Menno Kooistra Architects

Mocht er ooit een nieuwe Pier komen, dan is dat de derde voor de kust van Scheveningen. Het Wandelhoofd Koningin Wilhelmina werd gebouwd in 1901. Het paviljoen aan het eind van de promenade brandde in 1943 uit. Daarna werd het bouwwerk onklaar gemaakt, omdat de Duitse bezetter vreesde dat de geallieerden er aan land zouden komen.

Op de eerste lentedag in 1936 gaan bezoekers de wandelpier op in Scheveningen. Later werd de pier iets noordelijker herbouwd. Beeld ANP