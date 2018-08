Krijgt Rotterdam als eerste stad drie geheel rookvrije straten?

Als eerste stad in Nederland krijgt Rotterdam mogelijk drie geheel rookvrije straten. Het Erasmus Medisch Centrum, het Erasmiaans Gymnasium en de Hogeschool Rotterdam gaan daarover in gesprek met de gemeente.

‘We hebben gezamenlijk het initiatief genomen om van het gebied waar wij zitten een rookvrije zone te maken’, zegt een woordvoerder van de Hogeschool. ‘Iedereen kan het wel op zijn eigen terrein verbieden, maar dan stuur je de rokers alleen maar door naar omliggende straten. Daarom zijn we in gesprek gegaan over hoe we dit moeten oplossen.’

Voor het rookvrij maken van het gebied voor de deur is de gemeente nodig. Die kan een rookverbod inpassen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de drie straten rond de instellingen wonen geen mensen en staan geen andere bedrijven.

Overleg

De drie instellingen hebben burgemeester Aboutaleb in een brief gevraagd om het rookverbod. Daar heeft de gemeente positief op gereageerd: er komt een gesprek, zo bevestigt de woordvoerder van de Hogeschool.

Het is de bedoeling dat de omliggende straten geheel rookvrij worden – dat betekent dus ook geen rokershokken. Momenteel staat voor het ziekenhuis nog een rookhok. Wat daarmee gaat gebeuren, is nog onbekend.

Antirookorganisatie Clean Air Nederland is enthousiast. ‘Wij vinden dit een heel goede ontwikkeling’, zegt bestuursvoorzitter Tom Voeten. In Groningen en Amstelveen bestaan ook al plannen voor het rookvrij maken van gebieden. ‘Maar als Rotterdam op korte termijn een hele straat rookvrij maakt, dan zijn ze de eerste.’