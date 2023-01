Krijgt Republikeinse partijleiding radicale muiters in eigen kring alsnog onder controle?

Het Republikeinse Congreslid Kevin McCarthy beleeft een zware start van 2023. Beeld Getty Images

Wat normaal met een pennenstreek kan worden afgedaan, is ontaard in een richtingenstrijd in de Republikeinse Partij: de verkiezing van voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. De Republikeinse genomineerde Kevin McCarthy heeft 218 Afgevaardigden nodig om de positie te bemachtigen. Piece of cake zou je zeggen, met 222 Republikeinen in het Huis, ware het niet dat twintig partijgenoten dwarsliggen.

Na drie stemrondes was het dinsdag genoeg geweest. De pogingen om wel tot een meerderheid te komen gaan vandaag om 18.00 uur Nederlandse tijd verder. Is er een doorbraak in zicht? En zo niet, wat dan? Vier vragen en antwoorden over deze voorzittersverkiezing.

Hoe uitzonderlijk is de situatie?

Het is zeer ongebruikelijk maar niet zonder precedent dat er meerdere rondes nodig zijn om een voorzitter te kiezen. Van de 127 keer dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een Speaker aan moest wijzen, waren er veertien keer meerdere rondes nodig. Dertien keer was dat het geval voor het jaar 1861, toen de Amerikaanse Burgeroorlog uitbrak. Het was in dit tijd extra lastig een meerderheid te verkrijgen omdat er in het toenmalige systeem meer dan twee politieke partijen vertegenwoordigd waren.

Na 1861 was alleen in 1923 het pleit nog niet in één ronde beslecht. Toen waren er in totaal negen stemrondes nodig om de voorzitter te verkiezen. Een record is dat niet. In 1856 waren er maar liefst 133 stemrondes voordat Nathaniel Banks zich voorzitter kon noemen. Het Huis van Afgevaardigden deed daar twee maanden over. Al die tijd lag het politieke besluitvormingsproces stil.

Waarom kunnen de Republikeinen geen meerderheid krijgen?

Beide partijen nomineren een kandidaat voor het voorzitterschap. In het geval van de Republikeinen werd Kevin McCarthy naar voren geschoven, een Afgevaardigde uit Californië die al zestien jaar zitting heeft in het Huis. Vanaf 2014 is hij fractievoorzitter.

Vooral de radicaal-rechtse vleugel van de partij, die bestaat uit Trump-aanhangers, is geen fan van McCarthy. Vijf leden van de zogeheten Freedom Caucus, een ultraconservatieve Republikeinse factie in het Huis, hadden laten weten niet voor McCarthy te zullen stemmen zolang hij hun wensen niet zou inwilligen – dat is één dwarsligger te veel voor het behalen van een meerderheid van 218 stemmen.

Een van de belangrijkste eisen van de rechts-radicalen is dat McCarthy de regels verandert rond een vertrouwensstemming over de positie van de voorzitter. Nu kan zo’n stemming alleen plaatsvinden als een partijleider daar een verzoek toe indient. De muitende Afgevaardigden willen dat elke ‘gewone’ Afgevaardigde zo’n stemming kan afdwingen.

Als McCarthy daarmee instemt, overhandigt hij zijn radicale partijgenoten in feite zelf de zaag voor zijn stoelpoten. Met de dreiging om hem af te zetten, hebben ze dan een drukmiddel in handen voor hun agenda. McCarthy stelde een compromis voor van vijf benodigde Afgevaardigden om een vertrouwensstemming af te dwingen, maar zijn tegenstanders in eigen kring gaan daar vooralsnog niet mee akkoord.

Tijdens de stemming meldden zich nog meer Republikeinen die McCarthy niet steunen. In de eerste twee rondes kreeg hij 203 stemmen, in de derde ronde 202.

Donald Trump heeft intussen alle Republikeinen opgeroepen McCarthy te steunen. Op zijn eigen sociale platform The Truth Social schrijft de oud-president: ‘Republikeinen, verander deze geweldige overwinning niet in een enorme en beschamende nederlaag.’

Hoe lang kan dit doorgaan?

Eindeloos, want er moet een meerderheid komen voor een kandidaat-voorzitter. Hoe? Daar zijn verschillende opties voor.

Het is mogelijk dat McCarthy dermate veel concessies doet dat hij toch een meerderheid achter zich weet te krijgen. De Republikeinen kunnen het ook eens worden over een andere kandidaat. Afgevaardigde Steven Scalise wordt genoemd als iemand die goed ligt bij zowel gematigden als radicalen.

Iemand hoeft overigens niet officieel kandidaat te zijn om verkozen te worden. Leden van de Freedom Caucus stemden gisteren voor Jim Jordan. Zelf wil Jordan, een van de oprichters van de Freedom Caucus, helemaal geen voorzitter worden. Hij heeft juist zijn steun uitgesproken voor McCarthy.

In theorie kan zelfs iemand voorzitter worden die helemaal niet in het Huis van Afgevaardigden verkozen is. In de Amerikaanse grondwet staat alleen dat het Huis van Afgevaardigden zijn voorzitter kiest, maar niets over wie dat moet zijn, en hoe dat moet gebeuren.

De grondwet kent sowieso weinig regels over de verkiezing van de voorzitter. Daarom zijn er enkele geitenpaadjes. De meerderheid die nodig is, geldt voor het aantal uitgebrachte stemmen. Brengt iedere van de 435 Afgevaardigden zijn of haar stem uit, dan heeft een voorzitter 218 stemmen nodig. Maar als bijvoorbeeld vijftien Afgevaardigden zich van stemming onthouden, dan zijn er nog maar 211 stemmen nodig voor een meerderheid.

Ook kan het Huis beslissen de regels aan te passen, als een meerderheid dat wil. In 1849 en 1856 lukte het geen enkele kandidaat om meer dan de helft van de stemmen te krijgen. Toen werd besloten tot een pluraliteitsstemming in plaats van een meerderheidsstemming. Dat wil zeggen: de kandidaat met de meeste stemmen won de verkiezing, maar dat hoefde niet meer dan de helft van de stemmen te zijn.

Voor de Republikeinen zou die laatste optie niet goed uitpakken, want de Democraten houden de rangen wel gesloten, waardoor al hun 212 Afgevaardigden in de eerste drie rondes op hun eigen kandidaat Hakeem Jeffries stemden. Dat waren meer stemmen dan de 202 voor McCarthy.

Wat zijn de consequenties als er geen voorzitter is?

Dan ligt de politiek in het Huis van Afgevaardigden stil. Pas als er een voorzitter is, kunnen de verkozen Afgevaardigden officieel worden ingezworen. Zij moeten ook de regels aannemen waar het Huis zich in zijn zittingsperiode van twee jaar aan committeert.

Als de regels niet uiterlijk op 13 januari zijn vastgesteld, betekent dit bovendien dat de commissies van het Huis die zich op verschillende gebieden met wetgeving bezighouden hun ambtenaren niet meer kunnen betalen. Dan komt er dus ook weinig terecht van het wetgevende proces.

Bovendien is de voorzitter van het Huis de tweede in lijn om de president van de Verenigde Staten op te volgen als hem iets overkomt, na de vicepresident. Zo lang er geen voorzitter van het Huis is, is de plaatsvervangende voorzitter van de Senaat de tweede in de lijn van opvolging.