Krijgt Chili een van de progressiefste grondwetten ter wereld? ‘Veel jonge mensen dromen van deze veranderingen’

Een ambtenaar bouwt zaterdag een stemhokje op in de wijk Puente Alto in de Chileense hoofdstad Santiago. Op straffe van een boete moeten alle stemgerechtigde Chilenen vandaag hun mening geven over de nieuwe grondwet. Beeld ANP / EPA

Dag Joost, waarom heeft Chili überhaupt een nieuwe grondwet nodig?

‘De directe aanleiding van dit referendum zijn de protesten die in 2019 uitbraken nadat de toenmalige, rechtse regering had aangekondigd dat de metro- en treinkaartjes 30 pesos duurder werden. Een klein bedrag, ongeveer 4 eurocent, maar dit raakte arme Chilenen die dagelijks met het openbaar vervoer reizen.

‘Met name jonge Chilenen zagen hierin het zoveelste gevolg van het zeer neoliberale systeem dat is ingevoerd onder Augusto Pinochet, de dictator die tussen 1973 en 1990 aan de macht was. De grondwet stamt uit die tijd en is voor hen het symbool van dit systeem, dat Chili rijk maakte, maar ook zeer ongelijk.

‘Zelfs het water is hier geprivatiseerd. Ik was onlangs in Petorca, een landbouwgebied op zo’n drie uur rijden ten noorden van hoofdstad Santiago, dat al vijftien jaar met droogte kampt. Hier worden veel avocado’s verbouwd, die ook Nederland massaal importeert. Die avocadoboerderijen hebben veel geld en kunnen dus veel waterrechten kopen. Zij kunnen putten graven van 100 meter diep, terwijl kleine boeren zonder water zitten, waardoor hun gewassen afsterven of hun dieren geen gras hebben.’

‘In reactie op de protesten schreef de toenmalige president een referendum uit waarin het volk zou beslissen of er een nieuwe grondwet moest komen. 80 procent van de stemmers zei ja. Een nieuw, door het volk gekozen comité zou de tekst opstellen. Dit werd een heel progressief gezelschap, waarin het aantal mannen en vrouwen gelijk verdeeld is en de inheemse bevolking een flinke afvaardiging heeft.’

Zijn de Chilenen enthousiast over de nieuwe tekst die nu voorligt?

‘Het is een opvallend progressieve tekst. Niet alleen moet het leiden tot meer economische gelijkheid, ook de rechten van vrouwen en allerlei minderheden zoals lhbti’ers, gehandicapten en ouderen worden erin gegarandeerd. Denk aan het homohuwelijk en het recht op abortus. Voor het eerst zou ook het recht op zelfbestuur voor inheemse groepen een plek krijgen in de grondwet. En er is aandacht voor klimaatverandering en natuurbescherming.

‘Voor veel jonge mensen zijn dit de veranderingen waar ze van dromen, maar de oudere, veelal wat conservatieve Chilenen schrikken ervan. De presidentsverkiezingen van vorig jaar laten de verdeeldheid in Chili goed zien: toen won de linkse Gabriel Boric, die pas 36 jaar oud is en voortkomt uit de studentenbeweging. Zijn tegenstander was toen een extreemrechtse, christelijke conservatief die de dictatuur van Pinochet verdedigde. Hij kreeg toch 44 procent van de stemmen.’

Komt de nieuwe grondwet erdoor, verwacht je?

‘Peilingen suggereren van niet, maar de vraag is hoe betrouwbaar ze zijn. De onzekerheidsmarges zijn extra groot, omdat vandaag iedereen móét stemmen, op straffe van een boete. Dat is ongebruikelijk in Chili. Stemt het volk tegen, dan is het terug naar de tekentafel, heeft president Boric al gezegd. Dat maakt het voor het tegenkamp ook wat makkelijker campagne voeren: als dit wordt weggestemd, betekent het niet dat Chili meteen vastzit aan zijn oude grondwet. De consensus is wel dat die aan vervanging toe is.’

‘Vanavond ga ik de uitslag kijken bij een transpersoon. Voor veel mensen die tot deze groep behoren, is de nieuwe grondwet een heel emotionele zaak. Al sprak ik de afgelopen dagen ook transpersonen die minder hoop voelen. Zij zeggen: met een nieuwe grondwet is de samenleving, waarin vorig jaar nog een extreemrechtse kandidaat veel stemmen kreeg, niet ineens veranderd. Ze vrezen een rechtse reactie.’

Hoe uniek zou het zijn als Chili deze grondwet aanneemt?

‘Ik denk dat als je deze tekst in Nederland zou voorleggen, dat zichzelf toch op de borst klopt als progressief land dat voorop gaat in het beschermen van minderheden, er ook een flinke tegenbeweging zou ontstaan. Ik heb niet eerder gezien dat deze idealen − progressief, feministisch, intersectioneel, woke of hoe je ze ook wil noemen − op deze manier op papier terechtkomen als basis voor een nieuwe rechtsstaat.’

Zie jij in andere landen in Latijns-Amerika vergelijkbare progressieve bewegingen?

‘Je kunt dit zeker breder trekken. Het machismo, het door mannen gedomineerde model, is heersend in de meeste landen hier. Steeds meer mensen zetten zich daar tegen af. Zij willen een samenleving waarin de vrouw gelijk is aan de man en vooral ook veilig is, en waarin lhbti’ers gelijke rechten hebben. Deze beweging is ook sterk gericht op duurzaamheid en natuurbehoud.

‘Je zag het in Chili toen Boric won en zei: dit wordt een feministische regering. Maar ook in Colombia, waar Gustavo Petro net heeft gewonnen. Hij is 62 en op veel fronten meer een klassieke linkse politicus, voor de arbeider, maar hij dankt zijn overwinning aan een grote jongerenbeweging die progressieve waarden voorstaat. Hij heeft die daarom opgenomen in zijn politieke agenda.’