Krijgen we na het eerste weekeinde James Bond een golf aan bioscoopbesmettingen?

Twee uur en drie kwartier duurt de nieuwe James Bond, in een stampvolle bioscoopzaal, waar we weer als vanouds schouder aan schouder zitten. En dan heet de film nog eens No Time To Die ook. Is dat niet vrágen om moeilijkheden, nu het coronavirus nog altijd rondwaart?

De situatie is ‘nu echt wel heel anders’, zegt hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss (Radboud UMC) desgevraagd. Zo’n acht op de tien mensen is gevaccineerd, en zonder geldige QR-code kom je de zaal niet eens binnen. Toch is dat niet waterdicht. Ook gevaccineerden kunnen in zeldzame gevallen het virus dragen (vaccins beschermen voor zo’n 70 tot 90 procent tegen besmetting) en sneltests zien ongeveer een op de vijf infecties over het hoofd.

‘Bovendien zullen er dit weekeinde meer mensen op pad gaan dan vorig weekeinde’, verwacht Voss. Op vrijdagmiddag zegt hij aan de telefoon: ‘Ik denk dat dit het echte proefweekeinde wordt. Het kan bijna niet anders of het zal dit weekeinde tot overdracht van het virus komen.’ Hopelijk is dat bij jonge en gevaccineerde mensen, die er niet al te ziek van worden, voegt hij toe.

Dus als u bezorgd bent om corona, toch maar niet naar de bioscoop voor James Bond, Dune, The Courier of De Veroordeling – ook al zo’n toepasselijke titel? Misschien valt het risico mee. In een internationale database van duizenden ‘superverspreidingen’ die ik soms raadpleeg, zit er niet één bij in een bioscoop of theater. Dat zal ongetwijfeld deels komen doordat er tijdens corona maar weinig bioscopen open waren. Maar bars, restaurants en clubs, die ook vaak dicht waren, zijn wél volop vertegenwoordigd. ‘Waar zijn alle bioscoopbesmettingen?’, vroeg de Amerikaanse schrijver Neil Pollack zich een jaar geleden al af.

Of neem de ‘fieldlabs’ die Voss begeleidde, experimenten waarbij men een aantal evenementen met publiek organiseerde, terwijl men de bezoekers zorgvuldig volgde. In het Beatrix Theater in Utrecht hield men een theatervoorstelling en een congres. Van de in totaal duizend bezoekers die erbij waren, raakte voor zover bekend niemand geïnfecteerd, terwijl er toch in elk geval één besmette medewerker door de controles vooraf was geglipt. Goed, de bezoekers hielden onderling afstand en droegen soms mondkapjes, maar het zijn allemaal wel aanwijzingen: zó levensgevaarlijk zal het niet zijn, bij No Time To Die.

‘Ik denk dat filmvertoningen tot de meest laagrisico-evenementen horen die we kennen. Net als theatervoorstellingen en klassieke concerten’, zegt Voss. ‘Je bent niet aan het schreeuwen of aan het meezingen, je zit rustig in een stoel te genieten van wat er speelt. Daarbij zijn de meeste grote bioscoopcomplexen moderne, hoge zalen, met hoogwaardige ventilatie.’ Zijn advies aan de bioscoophouders: vergeet die ventilatie vooral niet aan te passen op het grote aantal bezoekers.

Wie dan nog niet is gerustgesteld, kan als extra voorzorg in de pauze beter wegblijven uit de foyer. Dat is de plek waar mensen wél door elkaar lopen, de stem verheffen en waar het plafond vaak een stuk lager is: toch weer een situatie zoals in een drukke bar. De toiletten kan men om diezelfde reden ook beter vermijden. Al is dat misschien wat veel gevraagd, na twee uur en drie kwartier 007.

Er is ook nog het boerenverstand. Mijn lievelingszaal – de grote zaal van de Schouwburgpleinbioscoop in Rotterdam – heeft plek voor 533 mensen. Momenteel moeten er per 100 duizend mensen zo’n honderd personen rondlopen met het virus, schat ik na een blik op het coronadashboard. Dat komt erop neer dat de kans om iemand in de zaal te hebben met corona ongeveer 50 procent is.

En dat is zonder coronapas. Neem even aan dat de pas ongeveer een op de zeven virusdragers tegenhoudt, zoals bij de fieldlabs gebeurde, en de kans is zo’n 7 procent. Anders gezegd: zo’n veertien keer zul je naar James Bond moeten, om één virusdrager in de zaal te hebben. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik was het niet van plan.

En Voss zelf? Bij James Bond zul je de hoogleraar dit weekeinde niet tegenkomen. ‘Ik wil de film ook zien. Maar ik wacht tot het iets rustiger wordt’, zegt hij. Vanwege corona? Welnee. ‘Ik houd gewoon niet zo van al die drukte.’