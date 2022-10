Krijgen Macron en Scholz de Frans-Duitse motor, essentieel voor de Europese samenwerking, weer aan de praat?

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz (l) en de Franse president Emmanuel Macron eerder deze maand in Berlijn. Beeld Clemens Bilan / ANP / EPA

De Frans-Duitse samenwerking heeft memorabele duo’s opgeleverd: president Mitterrand en bondskanselier Kohl die in 1984 elkaars hand vasthielden tijdens de herdenking van de slag om Verdun. Kanselier Merkel en president Sarkozy die tijdens de eurocrisis in 2011 zo innig samenwerkten dat ze ‘Merkozy’ werden genoemd.

Tussen bondskanselier Scholz en president Macron botert het vooralsnog een stuk minder. Midden in een oorlog en een ongekende energiecrisis hapert de Frans-Duitse motor die zo belangrijk is voor de Europese samenwerking. Beide landen verschillen met elkaar van mening op het gebied van energie en defensie. Woensdag ontmoeten Scholz en Macron elkaar in Parijs om de verhoudingen glad te strijken. Aanvankelijk stond een gezamenlijke vergadering van de Duitse en Franse kabinetten gepland, maar die werd afgezegd omdat er te veel meningsverschillen waren. De Duitse verklaring dat uitstel noodzakelijk was omdat verscheidene ministers met schoolgaande kinderen herfstvakantie hadden, werd met enig ongeloof ontvangen. De vergadering was al lang tevoren gepland. Bovendien: herfstvakantie is belangrijk, maar er woedt een oorlog in Europa.

Meer gespannen dan ooit

‘De Frans-Duitse tandem heeft vaak moeilijke momenten gekend. Maar nu is er duidelijk een moment van crisis en de verhouding lijkt meer gespannen dan ooit’, zei Sylvie Bermann, voormalig Frans ambassadeur in China, het Verenigd Koninkrijk en Rusland tegen persbureau AFP.

Frankrijk is geïrriteerd over het Duitse verzet tegen een maximumprijs voor gas en over het Duitse steunpakket van 200 miljard euro om de gevolgen van de energiecrisis voor burgers en bedrijven op te vangen. Daardoor zouden Duitse bedrijven worden bevoordeeld boven bedrijven uit lidstaten met minder financiële armslag, vond Frankrijk.

Meningsverschillen waren er ook op defensiegebied. Duitsland wil Amerikaanse F-35 vliegtuigen kopen, terwijl Frankrijk vindt dat juist de Europese defensie-industrie moet worden gestimuleerd. Duitsland en dertien andere landen kondigden een nieuw luchtverdedigingssysteem aan, terwijl Frankrijk en Italië een eigen systeem hebben,

Op zijn beurt was Duitsland geïrriteerd omdat Frankrijk zich verzette tegen de aanleg van een gaspijpleiding door de Pyreneeën. Die had Duitsland van gas uit Spanje en Portugal kunnen voorzien, als alternatief voor Russisch gas. Nu komt er een pijpleiding door de Middellandse Zee, maar die zal langer op zich laten wachten.

Diepgaande veranderingen

Achter de irritaties gaan diepgaande veranderingen schuil, schrijft columnist Sylvie Kauffmann in Le Monde. De oorlog in Oekraïne heeft de Frans-Duitse verhouding ‘gedestabiliseerd’. Traditioneel is de ‘Frans-Duitse as’ van doorslaggevend belang voor de Europese samenwerking. Grofweg vertegenwoordigt Frankrijk het zuiden en Duitsland het noorden. Als zij een compromis vinden, volgen doorgaans de kleinere landen. Maar door de oorlog verschuift het zwaartepunt van de EU naar het oosten. Polen en de Baltische landen hebben aan belang gewonnen en een lidmaatschap van Oekraïne zal deze ontwikkeling verder versterken, aldus Kauffmann.

Daardoor is Frankrijk onzeker, betoogt historicus Jacques-Pierre Gougeon in Le Monde: ‘Duitsland kijkt meer en meer naar het oosten. Of men wil of niet: het Duitse besef dat het centraal ligt in Europa en de Duitse blik naar het oosten relativeren de verhouding met Frankrijk’, aldus Gougeon. ‘De Fransen vrezen dat deze ontwikkeling op de lange termijn de Duitse dominantie in Europa zal versterken’, zegt Jacob Ross van de denktank German Council on Foreign Relations in de Financial Times.

Ondanks alle spanningen zullen Macron en Scholz woensdag waarschijnlijk sussende woorden spreken en hun wil tot samenwerking herbevestigen. Want hoezeer de crisis ook de verhoudingen op losse schroeven zet, op dit moment is er geen alternatief voor de Frans-Duitse as. ‘Duitse en Franse staatshoofden zijn vaker door een steile leercurve gegaan om te begrijpen dat de EU niet kan functioneren zonder het Frans-Duitse koppel’, zei Stefan Seidendorf van het Deutsch-Französisches Institut in Ludwigsburg tegen de nieuwssite Deutsche Welle.