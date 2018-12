Krijgen gevangen VS lichtere straffen en vervroegde vrijlating? Senaat stemt voor

Met de nieuwe wet wordt het voor gevangenen gemakkelijker om vroeger vrij te komen of huisarrest te krijgen. Vooral niet-gewelddadige eerste overtreders hoeven ook niet verplicht een strenge minimumstraffen te krijgen. Bovendien zal goed gedrag sneller leiden tot vervroegde vrijlating. Politici hopen dat er dankzij de wet in de toekomst minder mensen achter de tralies verdwijnen.

De Verenigde Staten hebben de grootste gevangenispopulatie ter wereld: zo’n 2,1 miljoen gedetineerden op een inwoneraantal van 325 miljoen. De First Step Act heeft enkel betrekking op federale gevangenissen, waar ongeveer 10 procent van de Amerikaanse gevangenen – zo’n 181 duizend mensen – vastzit.

Volgens de Democratische senator Dick Durbin zitten er veel minderheden de cel als gevolg van een tientallen jaren oude wet die de rechters verplichtte zware minimumstraffen op te leggen. ‘Het merendeel van de drugsgebruikers en dealers in de VS is wit, maar driekwart van de mensen die in de gevangenis zit wegens drugsovertredingen is Afro-Amerikaan of latino.’

Een eerdere versie van de wet werd voor de tussentijdse verkiezingen al aangenomen door het Huis van Afgevaardigden, toen daar nog een Republikeinse meerderheid gold. De midterms leverden een meerderheid op voor de Democraten en zij hebben invloed uitgeoefend om een nieuwe versie te bezegelen. Daarin wordt ook aandacht besteed aan het geven van mildere straffen ten tijde van de veroordeling, in plaats van enkel al eerder opgelegde gevangenisstraffen in te korten.

Nadat het nieuwe Huis de wet nogmaals goedkeurt om de aanpassingen te bezegelen, gaat de maatregel door naar het bureau van president Donald Trump voor ondertekening. Hoewel Trump tijdens zijn campagne veel sprak over hard optreden tegen misdaad, twitterde hij al enthousiast over de First Step Act. Verwacht wordt dan ook dan de president de wet zal ondertekenen.