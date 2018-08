Krijg nou wat, daar loopt Louis C.K. zomaar ineens het podium weer op – en niet iedereen is daar blij mee

De omstreden comedian Louis C.K. verraste zondagavond een New Yorkse comedyclub met een kort optreden. Het publiek in de zaal reageerde enthousiast, maar op sociale media lieten collega-komieken zich minder lovend uit. Het was het eerste optreden van de komiek sinds hij beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag.

Het was een ‘wow-moment’, zondagavond in The Comedy Cellar, de gerenommeerde New Yorkse comedyclub in een knusse kelder aan MacDougal Street, midden in de uitgaanswijk Greenwich Village. Het publiek wordt daar wel vaker verrast met een onaangekondigd optreden van een beroemde komiek, maar dit keer kwam er een beroemde komiek mét een #MeToo-schandaal aan zijn broek het minipodium oplopen: Louis C.K., de roodharige comedygrootheid die sinds aantijgingen van seksuele misdragingen in november 2017 (zie kader) niet meer in de openbaarheid had opgetreden.

Volgens een verslag in The New York Times werd C.K. (50) onthaald met een warm applaus en sloeg zijn korte optreden in de vertrouwde comedyclub (die ook het decor vormt van zijn tv-serie Louie) hoorbaar aan. Comedy Cellar-eigenaar Noam Dworman vertelde dat C.K. in zijn vijftien minuten durende optreden niet was ingegaan op zijn #MeToo-affaire, maar ‘typisch Louis C.K.-materiaal’ had gebracht: ‘Grappen over racisme, serveersters, fooien en parades.’ Dworman: ‘Het klonk alsof hij gewoon weer eens wat nieuw materiaal wilde uitproberen, zoals hij dat de afgelopen tien jaar vaker bij ons heeft gedaan.’

De dag na het optreden barstte er een golf van reacties los in de (sociale) media, met zowel voor- als tegenstanders. Clubeigenaar Dworman lijkt zich in het voor-kamp te scharen. Hij was van tevoren evenmin op de hoogte van het optreden van C.K., die zomaar de club binnen was komen lopen toen Dworman er niet was. Dworman tegen The New York Times: ‘Je kunt iemand die iets fout heeft gedaan daarvoor niet levenslang in de ban doen. Al had ik ook niet verwacht dat het zo snel al zou gebeuren.’ De argumenten van de andere voorstanders komen hiermee overeen: C.K. verdient een tweede kans, en wat hij heeft gedaan is niet te vergelijken met de #MeToo-schandalen rond mannen als Harvey Weinstein en Bill Cosby.

louis ck getting a standing ovation for dropping in to a comedy club less than a year after admitting to sexual misconduct tells you all you need to know about how society applauds powerful men for doing less than the minimum of decency Aparna Nancherla

Toch lijken de tegenstemmen in de meerderheid te zijn. Collega-comedians hebben zich in boze bewoordingen uitgelaten over het optreden, met als voornaamste ergernis dat deze comeback veel te snel komt. ‘Het is verre van fatsoenlijk om zo snel alweer terug te keren’, twitterde comedian Aparna Nancherla. Schaamteloos ook om onaangekondigd het podium op te lopen, was een andere veelgehoorde klacht, want wat als er vrouwen in het publiek hadden gezeten die slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld? Hoewel clubeigenaar Noam Dworman zegt dat hij diverse positieve mails over het optreden heeft ontvangen, kreeg hij ook één klacht van een bezoeker die van tevoren had willen worden ingelicht over C.K.’s performance, zodat hij de afweging had kunnen of hij daar wel bij wilde zijn.

De vraag is of Louis C.K. de komende tijd vaker zal terugkeren op het podium, en vooral of hij in een nieuwe show zal ingaan op zijn #MeToo-schandaal. Het past wel binnen zijn comedystijl, waarin hij zijn persoonlijke worstelingen op openhartige wijze te lijf gaat met zwartgallige humor.

Maar wat dat nieuwe materiaal ook is, hij kan veel tegenstand verwachten. De Australische comedian Hannah Gadsby, die deze zomer een grote hit scoorde met haar deels aan het #MeToo-debat rakende soloshow Nanette, sprak zich in een interview met The New York Times eind juli jl. nog uit over een mogelijke comeback van Louis C.K: ‘Ik wil Louis niet tegenhouden om terug te keren, maar als hij terugkeert, ben ik benieuwd of hij nog steeds een publiek heeft. Als dat zo is, dan zit mijn taak er nog niet op binnen de stand-upcomedy.’