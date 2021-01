Kremlincriticus Aleksej Navalny bij aankomst in Moskou gearresteerd

Aleksej Navalny op het vliegveld in Moskou. Beeld AFP

Navalny werd bij de paspoortcontrole gearresteerd. Zijn advocaat mocht niet met hem mee. Via een livestream was te zien hoe de criticus werd meegenomen. Zijn woordvoerster en zijn vrouw konden zonder problemen door de paspoortcontrole.

Het toestel waarmee hij uit Berlijn naar Moskou vloog moest op het laatste moment uitwijken naar een andere luchthaven. Het landde op Sjeremetjevo, de grootste luchthaven van Moskou en niet zoals gepland op Vnoekovo, waar hij werd opgewacht door journalisten en aanhangers. Hier werden eerder op zondag bondgenoten gearresteerd, onder wie activist Ljoebov Sobo en zijn broer Oleg.

De EU-lidstaten Litouwen, Letland en Estland roepen op tot Europese maatregelen tegen Moskou na de arrestatie van de oppositieleider. De landen eisen de onmiddellijke vrijlating van Navalny, twitterde de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Landsbergis. ‘De EU moet snel handelen en als hij niet wordt vrijgelaten, moeten we overwegen maatregelen op te leggen’, voegde hij eraan toe.

Steeds grimmigere sfeer op Moskous vliegveld waar #Navalny over een uur landt. pic.twitter.com/JlzXDIrFaA — Tom Vennink (@tomvennink) 17 januari 2021

Gevangenisstraf

Navalny wist vooraf dat hij kon rekenen op een kille ontvangst door de Russische autoriteiten. Die hebben tijdens zijn herstel in een Berlijns ziekenhuis verschillende rechtszaken tegen de oppositieleider geopend om te voorkomen dat hij zou terugkeren. ‘Ik, gearresteerd? Ik ben een onschuldig persoon’, zei hij tegen verslaggevers toen hij aan boord van het vliegtuig ging.

‘Dit is het beste moment van de afgelopen vijf maanden’, vertelde hij de vele journalisten die ook in het toestel zitten. ‘Ik voel me geweldig. Eindelijk keer ik terug naar mijn woonplaats.’ De politicus wordt vergezeld door zijn vrouw en zijn woordvoerster.

Vlak voor vertrek uit Duitsland nam Navalny voormalig premier Medvedev, president Poetin en de leider van de Russisch-orthodoxe kerk op de hak. Hij plaatste een foto van het drietal op twitter met het bijschrift: ‘Wanneer jij en je vrienden wachten tot het vliegtuig arriveert.’

Когда с друзьями ждёшь прилёта самолета pic.twitter.com/GGWbukM1n7 — Alexey Navalny (@navalny) 17 januari 2021

Dinsdag verzocht het Russische gevangeniswezen een Moskouse rechtbank om een voorwaardelijke celstraf van 3,5 jaar voor Navalny om te zetten in een onvoorwaardelijke celstraf. Volgens het gevangeniswezen heeft Navalny verzaakt zich te houden aan zijn meldingsplicht.

Navalny stelt dat hij zich niet in Moskou kon melden, omdat hij vergiftigd was en herstelde in Duitsland. Hij wijst erop dat de voorwaardelijke celstraf bovendien is verlopen en dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat het proces uit 2014 oneerlijk verliep.

Aleksej Navalny en zijn vrouw Yulia Navalny vlak voor vertrek. Beeld AP

Naast nieuwe strafzaken kan Navalny erop rekenen dat hij populairder is dan ooit. Een peiling van het onafhankelijke onderzoeksbureau Levada toonde onlangs aan dat Navalny’s populariteit verdrievoudigd is sinds hij vergiftigd werd. Vorige maand stelde onderzoek van onder meer Bellingcat, Der Spiegel en CNN dat de Russische veiligheidsdienst FSB achter de vergiftiging zit.

