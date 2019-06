Kremlin ziet rellen in Georgië als ‘anti-Russische provocatie’

Demonstranten staan vrijdag voor het parlementsgebouw in Tbilisi. Beeld AFP

Aanleiding voor de rellen was het optreden van de Russische parlementariër Sergej Gavrilov. In het parlementsgebouw zat hij een conferentie voor van orthodox-christelijke afgevaardigden uit verscheidene landen. Toen hij de bijeenkomst vanaf de voorzittersstoel opende met een toespraak in het Russisch, leidde dat tot protesten van Georgiërs. In de pauze blokkeerden afgevaardigden van de oppositiepartijen Gavrilov de weg om te verhinderen dat hij de zitting kon hervatten. Daarop werd de Russische delegatie door beveiligers uit het parlementsgebouw geëscorteerd.

De betrekkingen tussen Georgië en Rusland zijn nog steeds tamelijk gespannen sinds de oorlog, die in 2008 uitbrak. Russische troepen vielen Georgië binnen nadat de toenmalige president Micheïl Saakasjvili had geprobeerd de opstandige regio Zuid-Ossetië weer onder controle te krijgen. Het Georgische leger bleek niet opgewassen tegen de militaire overmacht van Rusland. Veel Georgiërs hebben bovendien nog slechte herinneringen aan de Sovjet-overheersing, hoewel Georgië zelf een van de ergste Sovjet-leiders leverde: Jozef Stalin.

‘Taal van de bezetter’

Duizenden betogers probeerden donderdagavond het parlementsgebouw te bestormen uit protest tegen het optreden van parlementariër Gavrilov. Zij wezen erop dat hij in het Russische parlement voor de erkenning van Zuid-Ossetië als onafhankelijk land had gestemd. Dat uitgerekend hij was uitgekozen om de conferentie toe te spreken, en dan ook nog eens in de ‘taal van de bezetter’, was voor hen onverteerbaar. De demonstratie liep uit op een veldslag met de politie, die met rubberkogels schoot om de menigte uiteen te jagen. Zeker 240 mensen moesten in het ziekenhuis worden behandeld, onder wie bijna 80 agenten.

De Georgische president Salomé Zoerabisjvili noemde het optreden van Gavrilov een ‘ernstige misdaad’. ‘Rusland is onze vijand en bezetter. De vijfde colonne die Moskou aanstuurt is misschien nog wel gevaarlijker dan openlijke agressie.’ Ook de leider van de regerende Georgische Droom-partij, Bidzina Ivanisjvili, vond het onaanvaardbaar dat ‘een vertegenwoordiger van indringers’ de conferentie had mogen leiden.

Koppen rollen

Gavrilov zelf noemde de protesten tegen hem ‘een provocatie met als doel de pogingen om de betrekkingen tussen de Russen en Georgiërs te verbeteren te dwarsbomen'.

De rel heeft parlementsvoorzitter Irakli Kobachidze de kop gekost. Hij trad vrijdag af. Maar de oppositie, waaronder de partij van ex-president Saakasjvili, wil dat er meer koppen rollen. Ook de minister van Binnenlandse Zaken moet volgens hen aftreden. Saakasjvili zelf week in 2013 uit naar het buitenland, omdat justitie – onder zijn opvolger Ivanisjvili – een procedure wegens machtsmisbruik tegen hem begon.