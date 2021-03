Kremlin voert druk op Amerika op: ‘China, schakel over op andere valuta dan de Amerikaanse dollar’

De Russische minister van Buitenlandse zaken Sergei Lavrov (l) op bezoek bij zijn Chinese college Wang Yi (r). Beeld EPA

Moskou riep afgelopen week zijn ambassadeur uit de Verenigde Staten terug, nadat president Biden de Russische president Poetin een ‘moordenaar’ had genoemd. Biden verzekerde verder dat Poetin een prijs zal betalen voor de Russische pogingen de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden.

De nieuwe Amerikaanse regering stelde zich afgelopen weekeinde ook spijkerhard op tijdens een ontmoeting met een hoge Chinese delegatie in Alaska. Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken uitte daarbij scherpe kritiek op de behandeling van de Oeigoeren in Xinjiang en het ‘agressieve’ optreden van China in Hongkong en tegenover Taiwan. Dat kwam hem te staan op een tirade van zijn Chinese collega Wang Yi die hem hypocrisie verweet en Blinken wees op de discriminatie in de VS en het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen.

Verkilling van de relaties

Lavrov probeerde duidelijk diplomatieke munt te slaan uit de verkilling van de relaties van beide landen met de VS. Volgens hem moeten Rusland en China zich allebei verzetten tegen de ‘ideologische agenda’ van de VS en het Westen. Hij riep China ook op over te schakelen op betalingen in andere valuta dan de Amerikaanse dollar om op die manier minder kwetsbaar te worden voor Amerikaanse druk. We moeten ons langzamerhand afwenden van het gebruiken van internationale betalingssystemen die door het Westen worden beheerd’, zei Lavrov.

De regering-Biden zint nog op strafmaatregelen tegen Rusland wegens het gestook in de verkiezingen van afgelopen jaar en de cyberhack bij het techbedrijf SolarWinds, waarmee het computernetwerken van de Amerikaanse overheid wist binnen te dringen.

Ook China ziet het bezoek van Lavrov als een gelegenheid om te onderzoeken hoe de twee landen samen tegenwicht kunnen bieden tegen wat de staatskrant The Global Times de ‘Amerikaanse trammelantmakerij’.

Moskou verweet president Biden maandag dat hij niet was ingegaan op een voorstel van president Poetin hun problemen te bespreken in een online gesprek dat door iedereen te volgen zou zijn. Het Witte Huis liet echter weten dat het daar geen trek in had. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde dat een ‘gemiste kans’ om een uitweg te zoeken uit de impasse waarin de relaties tussen de twee landen zijn beland. ‘De verantwoordelijkheid daarvoor ligt volledig bij de VS’.