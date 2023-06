Kremlin opent jacht op handlangers Wagnerbaas, generaal Soerovikin zou al zijn aangehouden

Minister van Defensie Sergej Sjojgoe (rechts) en generaal Sergej Soerovikin. Beeld Gavriil Grigorov via Reuters

Zowel The Moscow Times als The Financial Times meldt dat Soerovikin, die goede banden onderhield met Prigozjin, is gearresteerd. Het is nog onduidelijk of hij slechts wordt verhoord of als medeplichtige wordt gezien. Sinds de mislukte veldtocht van Wagner tegen Moskou is Soerovikin niet meer in het openbaar verschenen.

Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten zou Soerovikin vooraf op de hoogte zijn geweest van Prigozjins plannen voor de muiterij, waarmee hij president Poetin wilde dwingen om minister van Defensie Sergej Sjojgoe en stafchef Valeri Gerasimov te ontslaan. Gezien Soerovikins contacten met Prigozjin is dat niet uitgesloten, maar het is ook mogelijk dat de Amerikaanse berichten bedoeld zijn om verdeeldheid te zaaien binnen de Russische legerleiding.

Aanhangers van de militair, die in Syrië de naam ‘generaal Armageddon’ kreeg wegens zijn meedogenloze bombardementen op bolwerken van de oppositie, zijn ervan overtuigd dat Soerovikin niets met de muiterij te maken had. Zij wijzen erop dat hij de Wagnerstrijders als eerste opriep hun gewapende opmars naar Moskou te staken. Maar feit blijft dat Prigozjin Soerovikin zag als de favoriete kandidaat om de volgens hem incompetente Gerasimov te vervangen als stafchef van de Russische strijdkrachten.

Ook een andere favoriet van Prigozjin, generaal Michaïl Mizintsev, zou nu worden onderzocht wegens zijn banden met de Wagnerbaas. Hij sloot zich eerder dit jaar aan bij Wagner nadat hij als onderminister van Defensie was ontslagen. Ook hij keerde zich publiekelijk tegen de muiters, maar wordt kennelijk toch als mogelijke verrader gezien.

Generaal Soerovikin, hier met president Poetin, zou volgens Russische bloggers zijn aangehouden. Beeld Reuters

Sfeer van achterdocht

In de nasleep van de muiterij heerst er volgens Russische bloggers een ‘sfeer van achterdocht’ binnen de Russische legertop. Commandanten die blijk gaven van sympathie voor Prigozjins keiharde aanpak en het eens waren met diens kritiek op Sjojgoe en Gerasimov, moeten nu vrezen dat zij het slachtoffer worden van de zuivering waarmee president Poetin zijn gezag probeert te herstellen.

De militaire blogger Rybar voorspelde op zijn Telegramkanaal dat het zal uitlopen op een ‘grootschalige zuivering’, waarbij de Russische binnenlandse veiligheidsdienst FSB het personeel op hun loyaliteit en rol tijdens de opstand controleert.

Het is het precies het omgekeerde van wat Prigozjin met zijn opstand probeerde te bereiken. Volgens politiek analist Tatjana Stanovaja van het Carnegie Eurasia Russia Centre is minister van Defensie Sjojgoe als voornaamste winnaar te voorschijn gekomen uit het politieke gewoel. De mislukte poging om hem ten val te brengen, geeft hem nu de kans om af te rekenen met zijn tegenstanders binnen het ministerie en de legertop.

De positie van Gerasimov lijkt wel verzwakt. Anders dan Sjojgoe is hij de laatste dagen niet in beeld geweest. Hij nam in januari de leiding van de militaire operatie in Oekraïne over van Soerovikin, maar zou de touwtjes nu uit handen hebben moeten geven. Naar verluidt zou generaal Michaïl Teplinski, de commandant van de Russische luchtlandingstroepen, nu het commando hebben gekregen van alle troepen in Oekraïne. Voorlopig blijft Gerasimov wel aan als stafchef van de Russische strijdkrachten, een post die hij al elf jaar bezet.

Wagners rol lijkt uitgespeeld

Het lijkt erop dat Wagners rol bij de oorlog in Oekraïne definitief is uitgespeeld. Andrej Kartapolov, de voorzitter van de defensiecommissie van het Russische parlement, maakte donderdag bekend dat Prigozjin heeft geweigerd zich onder gezag van het ministerie van Defensie te plaatsen. Dat betekent volgens hem dat Wagner niet meer actief zal zijn in Oekraïne. ‘De financiering zal ophouden, ook zullen ze geen materieel meer krijgen’, zei hij.

De autoriteiten zijn ook begonnen Prigozjins zakenimperium te ontmantelen. Volgens de onafhankelijke site The Bell zoekt de overheid naar een nieuwe eigenaar voor Prigozjins ‘trollenfabriek’ Patriot. Ook zouden enkele Afrikaanse landen te horen hebben gekregen dat Wagner daar wel actief zal blijven, maar onder een andere leiding.