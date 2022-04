Kremlin lijkt daad bij woord te voegen en sluit toevoer aardgas naar Polen af

Een compressorstation van de Yamal-gasleiding in Wloclawek in Polen. Door die pijplijn komt 15 procent van het Russische gas voor Europa. Beeld Getty Images

Of het stoppen van de leveranties verband houdt met de eis van de Russische president Poetin om het gas voortaan af te rekenen in roebels, is niet duidelijk. Vrijdag verliep het officieuze ultimatum dat Moskou aan Europese landen heeft gesteld om met roebels te betalen, in plaats van in euro’s en dollars. Het Poolse ministerie van Klimaat zou voor crisisberaad bijeen zijn, aldus de Poolse nieuwssite Onet.

De Yamal-gasleiding is ook verbonden met Duitsland, dat mogelijk ook deels verstoken raakt van Russisch gas. Ongeveer 15 procent van het aardgas uit Rusland komt via deze verbinding naar Europa. De gasleiding die door Oekraïne loopt, was dinsdag nog wel operationeel. Ook is er nog aanvoer naar Duitsland via de Nordstream 1 leiding door de Baltische zee.

Polen heeft net als andere Europese landen gezegd dat het weigert aardgas af te rekenen in roebels.

Later meer.