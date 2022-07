Kremlin legt Russische oppositie het zwijgen op met arrestatie van Poetin-criticus Ilja Jasjin

Ilja Jasjin, leider van de Russische oppositie, tijdens zijn hoorzitting op woensdag. Beeld Kirill Kudryavtsev / AFP

De 39-jarige Jasjin zou juist worden vrijgelaten na het uitzitten van 2 weken gevangenisstraf, die hij had gekregen omdat hij geen gehoor zou hebben gegeven aan de bevelen van een politieagent. Maar hij werd meteen onder voorarrest geplaatst, ditmaal voor het verspreiden van ‘valse informatie’ over het leger. Aanleiding waren uitspraken die hij in april had gedaan op zijn youtubekanaal over de oorlogsmisdaden die Russische militairen zouden hebben begaan in de Oekraïense plaats Boetsja.

Jasjin is het laatste kopstuk van de Russische oppositie dat ook binnen Rusland nog openlijk kritiek leverde op het bewind van president Poetin. Anders dan veel van zijn geestverwanten weigerde hij naar het buitenland uit te wijken, hoewel hij sinds het begin van de oorlog tegen Oekraïne op 24 februari wel verwachtte dat hij zou worden opgepakt.

De oppositieleider komt nu in ieder geval tot half september in voorarrest te zitten, omdat hij een ‘gevaar voor de belangen van Rusland’ zou vormen. ‘Absurd’, betoogde Jasjin tegenover de rechter. ‘De belangen van Rusland worden geschaad door Poetin, die mijn Rusland meesleepte in een oorlog, een dictatuur van dieven vestigde en iedereen die het niet met hem eens is bang probeert te maken.’

Oppositieleider Boris Nemtsov

Op het beledigen van de strijdkrachten staan straffen tot 15 jaar, onder een wet die Poetin door het parlement joeg. Doorgaans blijft het bij boetes, maar het ziet ernaar uit dat Jasjin een fikse celstraf boven het hoofd hangt. Vorige week werd Aleksej Gorinov, die samen met Jasjin in een Moskouse deelraad zat, tot 7 jaar veroordeeld voor hetzelfde vergrijp.

Jasjin heeft de afgelopen jaren al verscheidene malen in de gevangenis gezeten wegens het organiseren van demonstraties tegen het bewind. Hij was goed bevriend met oppositieleider Boris Nemtsov, die in 2015 vlak bij het Kremlin werd doodgeschoten. Nemtsov was toen bezig met een rapport over Russische militairen die bij de eerste oorlog in de Donbas waren omgekomen, hoewel het Kremlin ontkende dat het troepen in Oekraïne had. Uiteindelijk presenteerde Jasjin het rapport dat de nu streng verboden titel Poetin. Oorlog droeg.

Hij trapte het Kremlin ook op de tenen met een rapport over het schrikbewind van de corrupte Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov, een beschermeling van Poetin die volgens hem achter de moord op Nemtsov zat.

Ook een andere bekende Russische oppositiefiguur, Vladimir Kara-Moerza, zit momenteel vast wegens het zwartmaken van het leger. Hij werd eerder dit jaar opgepakt wegens kritische opmerkingen die hij zou hebben gemaakt tijdens een optreden voor Amerikaanse politici. Kara-Moerza was eerder al twee keer het slachtoffer van een kennelijke poging hem te vergiftigen. Ook hij moet vrezen voor een lange gevangenisstraf.

Het lijkt erop dat het Kremlin heeft besloten Jasjin en Kara-Moerza flink aan te pakken als waarschuwing aan de bevolking om zich buiten de politiek te houden, zeker nu de oorlog in Oekraïne minder voorspoedig verloopt dan het Kremlin had gehoopt.