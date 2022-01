Kremlin: kans op uitbreken conflict met Oekraïne ‘groter dan ooit’

Oekraïense burgers maken zich zaterdag op voor een militaire oefening nabij Kiev. In heel het land doen duizenden Oekraïners mee aan dit soort trainingen, om zich voor te bereiden op een mogelijke Russische inval. Beeld Getty Images

Het Kremlin beschuldigde de Verenigde Staten en hun Navo-bondgenoten er ook van dat zij de situatie laten escaleren met hun plannen meer troepen te sturen naar Oost-Europa. Ook door het weghalen van de gezinnen van diplomaten uit Oekraïne proberen de westerse landen volgens Peskov de spanning op te voeren.

Joe Biden

Volgens The New York Times overweegt president Joe Biden enkele duizenden militairen naar de Baltische landen en andere buurlanden van Rusland te sturen als reactie op de Russische dreiging. In totaal zou het op den duur zelfs om 50 duizend militairen kunnen gaan. Het Witte Huis overweegt ook oorlogsschepen en vliegtuigen naar het gebied te sturen.

Vooral de Russische beweringen dat de Oekraïners troepen samentrekken langs de frontlinie met de gebieden die in handen zijn van de pro-Russische separatisten, zullen de Verenigde Staten en de Navo alarmerend in de oren klinken. Het lijkt precies het scenario waarvoor ze al vreesden: dat Moskou een zogenaamde aanval op de separatisten in Donetsk en Loehansk zou aangrijpen als rechtvaardiging om Oekraïne binnen te vallen.

Rusland heeft een enorme troepenmacht op de been gebracht langs de grens met Oekraïne. Het land wordt nu van drie kanten bedreigd, ook vanuit het buurland Belarus, waar Russische troepen de afgelopen week zijn binnengetrokken onder het mom van een gezamenlijke militaire oefening met het Belarussische leger.

Boris Johnson

De Britse premier Johnson zei maandag dat de berichten van de inlichtingendiensten over de situatie rond Oekraïne 'somber’ stemmen. Volgens hem is er nog altijd een kans om een conflict te vermijden, maar hij waarschuwde Rusland dat het binnenvallen van Oekraïne 'rampzalig’ zal blijken. ‘Een invasie is een pijnlijke, gewelddadige en bloedige aangelegenheid', zei hij.

Via zijn woordvoerder liet hij kort daarna weten dat de Britse regering niet van plan is gevechtstroepen naar Oekraïne te sturen. Het Verenigd Koninkrijk heeft eerder wel militair materieel naar Kiev gestuurd, maar alleen wapens die defensief kunnen worden gebruikt.

Ambassadepersoneel VS

Washington gaf alle familieleden van het Amerikaanse diplomatieke personeel in Oekraïne dit weekeinde de opdracht het land te verlaten. Reden was de dreiging van een mogelijke Russische invasie. Ook een aantal diplomaten vertrekt al. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de VS niet in staat hen allemaal op tijd te evacueren, mocht Rusland het land inderdaad binnenvallen.

Ook het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn begonnen met het terugroepen van een deel van hun diplomatieke personeel. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken beklemtoonde dat de ambassade open blijft voor alle essentiële zaken.

De Europese Unie liet maandagochtend bij monde van buitenlandcoördinator Josep Borell weten dat het voorlopig geen reden ziet de gezinnen van haar diplomaten uit Oekraïne terug te roepen. Borrell zei dat de EU ‘de situatie niet wil dramatiseren’. Volgens hem zal Brussel het voorbeeld van de VS alleen volgen als de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken nieuwe informatie heeft die een evacuatie noodzakelijk zou maken.

Zoektocht naar oplossing

Blinken doet maandag via een videoverbinding mee met een overleg van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken over de Russische dreigementen tegen Oekraïne. De uitlating van Borrell duidt erop dat de EU nog steeds hoopt dat de VS en Rusland een diplomatieke oplossing kunnen vinden en bang is dat de terugtrekking van het diplomatieke personeel als een teken van zwakte zal worden gezien door Moskou.

De Oekraïense regering liet merken dat zij bepaald niet is ingenomen met het besluit van de Amerikanen om een deel van hun personeel terug te roepen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de maatregel ‘voorbarig’ en ‘overdreven', al zei Kiev wel het recht van buitenlandse staten te respecteren om de veiligheid van hun diplomatieke vertegenwoordigingen te verzekeren.