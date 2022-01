‘Kremlin-insider’ met informatie over de Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen van 2016 uitgeleverd aan VS

Oud-speciaal aanklager Robert Mueller (midden) verlaat het Lagerhuis na zijn getuigenis voor de House Intelligence Committee over zijn rapport over de inmenging van Rusland bij de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Beeld Alex Wroblewski / Getty

De 41-jarige Kljoesjin, eigenaar van het Russische internetbeveiligingsbedrijf M13, wordt in de VS beschuldigd van handel met voorkennis. Samen met vier anderen zou hij verscheidene bedrijven hebben gehackt om aan geheime informatie te komen die hij gebruikte voor de handel in aandelen op de beurs. Dankzij hun voorkennis zouden ze zo’n 70 miljoen euro winst hebben binnengehaald.

Maar de Amerikaanse autoriteiten interesseren zich volgens het persbureau Bloomberg misschien nog wel meer voor wat Kljoesjin weet over de inbraak in de computersystemen van de Democratische Partij tijdens de verkiezingscampagne in 2016, door hackers van de Russische militaire inlichtingendienst GROe.

Zijn bedrijf werkte destijds voor het Kremlin, het Russische ministerie van Defensie en de veiligheidsdiensten. Daardoor zou Kljoesjin volgens informanten van Bloomberg ook op de hoogte zijn van andere geheime operaties van de GROe, zoals de poging de dubbelspion Sergej Skripal om het leven te brengen met het zenuwgas novitsjok.

Volgens Bloomberg wordt Kljoesjin door de Amerikanen gezien als de ‘hoogste Kremlin-insider’ die ze in lange tijd in handen hebben gekregen.

Opvallend genoeg werkte Kljoesjin in de handel met voorkennis-zaak samen met voormalig GROe-agent Ivan Jermakov. Hij is een van de twaalf Russen die eerder werden aangeklaagd voor de hack bij de Democratische Partij, in het kader van het onderzoek naar de banden tussen Rusland en het campagneteam van Donald Trump door speciaal aanklager Robert Mueller.

Voorwendsel

Volgens Kljoesjins Zwitserse advocaat Oliver Ciric zijn de aanklachten van beursfraude tegen zijn cliënt slechts een voorwendsel om hem in handen te krijgen. Naar zijn zeggen zouden de Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten eerder hebben geprobeerd Kljoesjin te rekruteren. Tijdens een bezoek aan Schotland werd hij door agenten van de Britse geheime dienst benaderd, maar hij ging er niet op in. Toen hij vorig jaar met een privévliegtuig voor een skivakantie in Zwitserland arriveerde, werd hij op verzoek van de VS door de Zwitserse politie gearresteerd.

Rusland reageerde woedend op de aanhouding van Kljoesjin en klaagde over een ‘klopjacht’ op Russische burgers in het buitenland. Moskou probeerde zijn uitlevering naar de VS vervolgens te blokkeren door zelf een aanklacht tegen Kljoesjin in te dienen en zijn uitlevering te vragen. Maar de Zwitserse rechter wees alle bezwaren af.

Ook een poging van Moskou om hem terug te krijgen via een deal waarbij Rusland twee Amerikanen zou vrijlaten in ruil voor de vrijlating van drie Russen, onder wie de beruchte wapenhandelaar Viktor Boet, mislukte.

In kringen van westerse veiligheidsdiensten wordt het feit dat Kljoesjin naar Zwitserland kon reizen gezien als een enorme blunder van de Russische inlichtingendiensten. Mogelijk zal hij nu met de Amerikaanse autoriteiten gaan meewerken in ruil voor strafvermindering. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem tientallen jaren celstraf boven het hoofd.

Twee andere Russische internetondernemers die informatie hadden over inbraken van de GROe-hackers werden in eigen land hard aangepakt. Zij werden aangeklaagd wegens landverraad. Een van hen is Ilja Satsjkov, een goede bekende van Kljoesjin. Hij zou de Amerikanen informatie hebben doorgespeeld over de hacks door de cybereenheden van de Russische militaire inlichtingendienst. Hij kan daarvoor twintig jaar strafkamp krijgen.