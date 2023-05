Kremlin feliciteert Wagner met inname Bachmoet, die Oekraïne eerst wel en dan weer niet lijkt te bevestigen

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en zijn Amerikaanse collega Joe Biden tijdens een persmoment op de G7-top. Beeld AFP

Zelenksy deed zijn uitspraken over Bachmoet zittend naast de Amerikaanse president Biden bij de G7-ontmoeting in het Japanse Hiroshima. Een journalist vraagt: ‘Is Bachmoet nog in Oekraïense handen? De Russen zeggen dat ze Bachmoet hebben ingenomen.’ Daarop antwoordt Zelensky: ‘Ik denk het niet.’

De Oekraïense president zegt verder: ‘Je moet begrijpen: er is niets. Er zijn geen gebouwen meer. Vandaag bestaat Bachmoet alleen nog maar in ons hart. Er is niks meer op deze plek.’

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Met zijn antwoord leek Zelensky de inname van Bachmoet te bevestigen, maar een woordvoerder zei later op Facebook dat daar geen sprake van was. Sergi Nykyforov schrijft: ‘De vraag van de journalist: de Russen zeggen dat ze Bachmoet hebben ingenomen. Het antwoord van de president: ik denk het niet. Op deze manier ontkende de president de verovering van Bachmoet.’

Hoe Zelensky’s woorden ook gewogen moeten worden, als verspreking, als verkeerde interpretatie van de ontvanger of als misleiding, duidelijk is dat Oekraïne officiële erkenning van een militaire nederlaag lang voor zich uit kan schuiven. De val van Soledar in januari werd ook pas na twee weken bevestigd van Oekraïense zijde.

The reports that Zelensky supposedly confirmed loss of Bakhmut city are from what I can tell inaccurate. Here he clearly says “I think no” in answer to “the Russians say they’ve taken Bakhmut” before saying that the city is no longer, only in hearts. pic.twitter.com/ThBcDL1oNo — Oliver Carroll (@olliecarroll) 21 mei 2023

Het Kremlin laat ondertussen weinig twijfel bestaan over hoe het kijkt naar de situatie in Bachmoet. De stad is in Russische handen, beweert nu ook president Poetin. In een korte verklaring op de website van het Kremlin feliciteert Poetin huurlingenleger Wagner met het ‘afronden van de operatie om Artyomovsk te bevrijden’. In de Russische propaganda wordt gesproken van bevrijding in plaats van bezetting en de Russische naam Artyomovsk gebruikt om de onware bewering kracht bij te zetten dat het hier gaat om gebied dat eigenlijk van Rusland is.

In zijn verklaring feliciteert Poetin ook het Russische leger, waarvan eenheden Wagner ‘hebben voorzien van ondersteuning en dekking op de flanken’. Daarmee poogt Poetin eenheid uit te stralen onder de verschillende militaire entiteiten die strijden voor Rusland. De waarheid is echter dat de slag om Bachmoet niet alleen plaatsvond tussen Oekraïne en Rusland, maar op de achtergrond ook tussen Wagner en het Russische leger.

Openlijk conflict tussen Wagner en legerleiding

De huurlingen van Prigozjin haalden de kastanjes uit het vuur tijdens de gevechten die 293 dagen duurden. De helft van de naar schatting 20 duizend Russische doden in de afgelopen vijf maanden in Oekraïne zou volgens de VS bestaan uit Wagner-strijders. Prigozjin kwam meermaals openlijk in conflict met het leger en het ministerie van Defensie, die hij de Wagner-doden verweet door te weinig munitie te sturen. Hij dreigde zelfs zijn troepen terug te trekken uit de stad, zei hij eerder deze maand.

Prigozjin zegt dat zijn mannen Bachmoet verlaten en de verdediging vanaf 25 mei verder overlaten aan het Russische leger. Maar of daarmee ook de strijdbijl tussen Wagner en het leger is begraven, moet nog blijken.