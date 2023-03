Kremlin-elitekroost viert feest, terwijl kinderen van de ‘gewone Rus’ gebukt gaan onder de oorlog

Instagrampost van Veronika, dochter van chef van de Russische buitenlandse inlichtingendienst Sergej Narysjkin, op Bali. Het hotel kostte 500 dollar per nacht. Haar bijschrift: ‘Dromen moeten worden waargemaakt.’ Beeld Instagram

De 12-jarige Maria Moskaljova uit de regio Toela kwam vorig jaar in de problemen, toen haar klas tekeningen moest maken voor de Russische soldaten in Oekraïne. In plaats daarvan maakte zij een tekening van een Oekraïense moeder die haar kind probeert te beschermen tegen inkomende Russische raketten. ‘Nee tegen de oorlog’, schreef ze erbij.

De directeur van de school riep onmiddellijk de politie erbij. Het meisje en haar vader Aleksej Moskaljov kregen vervolgens thuis bezoek van agenten van de veiligheidsdienst FSB die hun appartement overhoop haalden. Moskaljo kreeg te horen dat hij zijn dochter verkeerd opvoedde. ‘Ze zeiden dat ze haar van mij zouden afnemen en mij in de gevangenis zouden gooien’, vertelde hij OVD-Info, een Russische mensenrechtenorganisatie.

Vader en dochter besloten uit te wijken naar een andere plaats, maar de politie pakte hem woensdag op. Wegens het belasteren van de strijdkrachten hangt hem nu drie jaar celstraf boven het hoofd. Maria kreeg te horen dat ze naar een tehuis zou worden gebracht: toen Maria 3 jaar oud was verdween haar moeder uit haar leven, waarna haar vader haar alleen opvoedde.

De situatie roept herinneringen op aan de terreur onder Sovjet-dictator Stalin. Kinderen van ouders die wegens ‘anti-Sovjet-praktijken’ naar de strafkampen van de Goelag werden gestuurd, kwamen vaak in speciale weeshuizen terecht.

De afgelopen tijd zijn verscheidene schoolkinderen in Rusland aangepakt, omdat ze niet wilden meedoen aan de militair-patriottische lessen die zijn ingevoerd sinds het begin van de oorlog. Daarbij kregen hun ouders ook de waarschuwing dat hun kinderen onder voogdij zouden worden gesteld.

Elitekinderen

De behandeling van het schoolmeisje staat in schril contrast met het luxeleven dat de kinderen van de Kremlin-elite leiden. Liza Peskova, de dochter van Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov, protesteerde in een Instagrampost op de eerste dag van de Russische invasie nog tegen de oorlog. Zij zat toen nog in Frankrijk, waar ze een opleiding volgde op een dure businessschool. Toen ze vanwege de Europese sancties moest terugkeren naar Rusland, hoefde ze zich niet te verantwoorden voor haar uitbarsting op Instagram, maar verwijderde die later wel.

Afgelopen maand vierde ze nog uitgebreid feest in het nachtleven van Dubai. Dat kwam haar te staan op kritiek van onafhankelijke Russische sites, die klaagden dat de Russische leiders hun kinderen de hand boven het hoofd houden, terwijl ze de zonen van ‘gewone’ Russen de oorlog insturen.

Ksenija Sjojgoe, de dochter van minister van Defensie Sergej Sjojgoe, werd eind vorig jaar ook op vakantie in Dubai gesignaleerd. ‘We wachten op regen in Dubai en op het einde van de vorst in Moskou’, zette Ksenija’s echtgenoot op Instagram. Op een andere foto stond ze met een Russische politicus, die thuis een fikse uitbrander kreeg van de leider van president Poetins partij Verenigd Rusland: ‘Je kunt je op allerlei manieren vermaken: met hardlopen, duiken of skiën, maar voor alles is er een tijd en een plaats.’ Over Sjojgoes dochter sprak hij met geen woord.

Dochter Veronika van Sergej Narysjkin, de chef van de Russische buitenlandse inlichtingendienst, toerde afgelopen jaar vrolijk de wereld rond, terwijl in Oekraïne de oorlog woedde. Daarbij deed ze ook Turkije aan, een Navo-land dat volgens haar vader een ‘hybride oorlog’ tegen Rusland voert.

Kremlinpropagandist Vladimir Solovjov werd het mikpunt van spot toen bleek dat zijn zoon Daniil zijn snor drukt qua deelname aan de oorlog, waarvoor zijn vader op de Russische televisie zo hartstochtelijk campagne voert. Tegenover de televisiekijkers verzekerde Solovjov dat hij zijn eigen zoons naar het front zou sturen. ‘Het leven wordt sterk overdreven’, hield hij de kijkers bij een andere gelegenheid voor. ‘Waarom bang zijn voor iets dat toch onvermijdelijk is?’ Maar zijn zoon Daniil denkt daar kennelijk iets anders over. Hij kon naar eigen zeggen niet als contractmilitair naar Oekraïne, omdat hij net een contract had gesloten als model bij een modellenbureau.

Daniil, de zoon van Kremlinpropagandist Vladimir Solovjov. Beeld Contora