Kreeg FvD’er Otten een dolk in de rug gestoken? Hiddema: ‘Ja, maar van wie? Ik zou het niet weten’

Wat kunt u vertellen over de betaling aan zichzelf van de heer Otten?

‘Simpel zo, men heeft in het bestuur ontdekt dat meneer Otten op een zeker moment een zeker geldbedrag aan zichzelf heeft gedoneerd. Dat heeft hij gedaan omdat hij vond dat hij vanwege heel veel werk daar wel recht op had. Heeft-ie niet alleen voor zichzelf gedaan, maar ook voor enkele anderen.

‘Dat was helemaal niet met kwaaie bedoelingen, je moet het ook geen fraude noemen, of een greep in de kas, want dat doe je alleen als je weet dat het nooit ontdekt wordt. Maar dit is natuurlijk zo opzichtig als het maar kan.

‘Het is niet met verkeerde bedoelingen, maar het kan wel in strijd zijn met goed bestuur. En dat is wat men vindt dat hier zich heeft voltrokken. Men vindt dat de partij onwaardig, het bestuur onwaardig. En men vindt dat Otten zich niet emotioneel, maar zakelijk heeft op te stellen en moet inzien dat-ie gewoon een stomme fout heeft gemaakt.’

Aan wie heeft hij nog meer geld uitgekeerd?

‘Anderen waarvan hij vond dat ze te weinig kregen. Steigerbouwers, dat soort mensen.’

Hoe lang speelde deze zaak al?

‘Dit is begin april geweest, deze transactie, om het zo maar te noemen.’

Het lijkt toch op een afrekening, dat dit nu ineens naar buiten komt.

‘Ik weet het niet, maar het lijkt er wel op, ja.’

Een mes in de rug.

‘Ja, maar van wie? Ik zou het niet weten. Maar niet van ons, binnen de kring van de fractie, binnen de kring van het bestuur. Blijkbaar zijn er anderen die het ook weten.’

Onthutsend om te zien hoe mijn mede-oprichters @thierrybaudet en @rooken nu #karaktermoord op mij plegen om hen moverende redenen. In het partijbelang treed ik per direct terug als bestuurslid van #FVD. Ik zal op het juiste moment uitgebreid ingaan op de gehele gang van zaken. Henk Otten

Vindt u ook dat hij nu geen fractievoorzitter voor Forum in de Eerste Kamer kan worden?

‘Nee, dat zeg ik helemaal niet.’

Dat kan nog wel, vindt u, ondanks die beschadiging?

‘Dat hangt van de positieve instelling naar de partij toe van meneer Otten zelf. Als hij vindt dat hij nog volop kan functioneren als Forum-getrouw senator, dan zal ik niet zeggen dat dat niet mogelijk moet zijn.’

U vertrouwt hem niet als bestuurder van uw eigen partij, maar wel als senator?

‘Dat zou best kunnen. Hij heeft als senator nog geen misstap begaan, is nog niet eens beëdigd.’

Maar het bestuurslid Otten is toch geen ander persoon dan het Eerste Kamerlid Otten? Die vertrouwensbreuk blijft toch bestaan?

‘Dat wil er bij mij niet echt in. U moet bij mij niet aankomen: meneer Hiddema, nu staat u hier te vertellen dat u Otten niet vertrouwt. Nee, helemaal niet. Want Otten heeft het nooit met kwade bedoelingen gedaan.’

Bent u niet bang dat de fracties als twee totaal verschillende kampen gaan opereren?

‘Denk ik niet. Als er nou een richtingenstrijd was binnen de partij, qua politieke beleidspunten, dat men daarover van mening verschilt… Maar dat benadruk ik al zo lang als ik hier sta: dat is het niet.’

Hoe kunnen meneer Baudet en meneer Otten nog normaal samenwerken?

‘Dat weet ik niet, maar daar ga ik m’n best voor doen. Misschien kan ik rust brengen in de tent. Ik ben een van de laatsten die is ingewijd in de oorsprong van al deze conflictstof. En ik kan met Otten voortreffelijk opschieten. Ik zou het doodzonde vinden als ik hem niet meer in mijn omgeving zou aantreffen.

‘Als ik ze allebei nou menselijk toespreek: Jongens, hou op met die onzin, wat hebben jullie samen iets moois voortgebracht. En dan gaat het nu, vanwege een kassagreepje, allemaal de mist in? Kom op, dat moeten we niet hebben. Wie is de wijste hier.’

Vindt u dat hij geroyeerd moet worden?

‘Nee, van z’n leven niet! Die man heeft zo verschrikkelijk veel verdiensten, en dan zou die nu via een geldakkefietje? Nee, daar is geen sprake van. Als het aan mij ligt.’

Wat voor schade betekent dit voor de partij?

‘Dat ik hier nou sta en alles uit moet leggen.’