Kredietwaardigheid Turkije verder onder druk na verlaging ‘ratings’

De Turkse lira werd de afgelopen weken 20 procent minder waard. Foto ANP XTRA

Zowel Moody’s en Standard & Poor’s (S&P) waardeerden hun ratings verder af. S&P verwacht dat Turkije volgend jaar in een recessie terecht komt met een economische krimp van een half procent en een inflatie die oploopt van de huidige 16 tot 22 procent. In het eerste kwartaal van dit jaar groeide de economie nog met 7,4 procent.

De kans dat Turkije failliet gaat wordt door zogenoemde kredietverzekeraars nu geschat op 27 procent – voor Venezuela is dat 96 procent – zoals blijkt uit de prijzen die voor deze financiële producten moeten worden betaald. Dat is hoger dan die voor Griekenland, terwijl de staatsschuld van Turkije maar 28 procent van het bbp is en die van Griekenland 180 procent. De ratings van Griekenland zijn bij de kredietbeoordelaars ook aanzienlijk langer:

Beide kredietbeoordelaars bekritiseren het huidige beleid van president Erdogan die de centrale bank niet de mogelijkheid geeft de rente te verhogen. ‘De verlaging is deels gebaseerd op de onvoorspelbaarheid van het monetaire beleid’, schrijft Moody’s. ‘Alleen renteverhoging kan ervoor zorgen dat Turkije weer kapitaal kan aantrekken.’

Politieke ruzie VS

De Turkse economie zit in zwaar weer, enerzijds door het oplopende handelstekort en de waardedaling van de lira, anderzijds door de politieke ruzie met de Verenigde Staten. Dat laatste heeft vooral te maken met de gevangenschap van een Amerikaanse predikant die zou worden verdacht van terroristische activiteiten. De VS hebben Turkije in reactie daarop allerlei handelssancties opgelegd.

De koers van de Turkse lira is dit jaar al met 38 procent gedaald ten opzichte van de dollar. Veel Turkse bedrijven hebben de afgelopen jaren in dollars – en ook in euro’s – geleend omdat de rente daarop zo laag was. Maar hun inkomsten zijn in lira’s. En bedrijven dreigen nu hun leningen in veel duurdere dollars of euro’s moeilijker of zelfs helemaal niet meer te kunnen terugbetalen.

Turkije had al een zogenoemde junkstatus bij de kredietbeoordelaar. Hiermee wordt aangegeven dat beleggingen in obligaties in dat land een speculatief karakter hebben. De rating gaat nu nog verder omlaag, van BB- naar B+. Ook Moody’s kwam met een nieuw oordeel en zette de rating van Ba2 op Ba3 met een negatieve prognose. Moody’s denkt dat een snelle oplossing voor de recente onrust steeds moeilijker zal worden.

Meer kapitaalvlucht

Analisten van de derde grote kredietfirma, Fitch, verlaagden recentelijk al hun oordeel over Turkije. Zij zeiden te vrezen dat de economische onrust de komende tijd niet zal stabiliseren. Een nieuw kredietoordeel gaven ze niet. Afwaarderingen van de Amerikaanse kredietbeoordelaars leiden automatisch tot meer kapitaalvlucht. Pensioenfondsen en andere grote beleggers mogen slechts een gering deel obligaties met een lage rating in portefeuille houden en zijn gedwongen te verkopen.

President Erdogan reageerde zaterdag woedend op de verlagingen van de kredietwaardigheid van Turkije door Amerikaanse bureaus. Tijdens een toespraak in Ankara noemde hij het een ‘economische coup’. ‘Het Westen probeert met sancties, deviezenaanvallen, inflatie en hogere rentes de economie van Turkije te ondermijnen.’