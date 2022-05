Krapte op de arbeidsmarkt breekt records, maar leidt nog niet tot vaste contracten

Na maanden van beperkende maatregelen kunnen veel horecazaken vanwege personeelstekorten niet volledig open. Beeld ANP

Dat de arbeidsvraag het arbeidsaanbod overstijgt, is volgens het statistiekbureau het gevolg van een aanhoudende groei van het aantal vacatures en een verdere daling van het aantal werklozen tot een laagterecord van 3,5 procent. Het totaal aantal banen was nog nooit zo groot als in het eerste kwartaal van dit jaar: 11 miljoen. Toch bleven 451 duizend vacatures openstaan, waarvan de helft in de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg.

Onder invloed van de vergrijzing neemt de spanning op de arbeidsmarkt al jaren toe. De pandemie leidde aanvankelijk tot ontspanning – om de trend vervolgens te versterken. Werkenden uit getroffen sectoren als de horeca gingen aan de slag in andere, soms nieuwe branches, terwijl de bedrijven waarvoor zij werkten door coronasteun veelal overeind werden gehouden. Nu de maatregelen zijn opgeheven is de vraag naar hun diensten onverminderd hoog. Zo groeide het aantal vacatures nergens zo hard als in de horeca.

Krapte leidt wel tot meer werkzekerheid voor flexwerkers

De krapte op de arbeidsmarkt biedt werknemers de kans om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Toch leidde dat in het eerste kwartaal van dit jaar nog niet tot een forse toename van het aantal vaste contracten. Sterker nog: het aandeel flexwerkers groeide met 111 duizend relatief harder. Dat komt volgens onderzoeksbureau TNO omdat er na de coronacrisis weer meer mensen aan het werk zijn gegaan en zij vaak eerst een tijdelijk contract krijgen.

In het type flexcontract dat hen wordt aangeboden is overigens wel een verschuiving te zien: dat zijn vaker tijdelijke contracten van ten minste een jaar met vaste werkuren in plaats van een oproep- of uitzendcontract. In de horeca nam het aandeel oproepkrachten juist toe.