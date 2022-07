Krappe arbeidsmarkt bezorgt uitzender Randstad recordomzet

Interieur van uitzendbureau Randstad, 2016. Beeld Lex van Lieshout / ANP

De omzet voor het tweede kwartaal van dit jaar kwam uit op bijna 6,9 miljard euro. Dat is 13 procent meer dan een jaar eerder. Het uitzendconcern profiteert naar eigen zeggen van de wereldwijde krapte op de arbeidsmarkt sinds het opheffen van de lockdowns. Werkgevers die kampen met een tekort aan personeel doen daardoor vaker een beroep op uitzendbureaus voor de werving en selectie. De winst steeg met 11 procent tot 196 miljoen euro.

Van de 39 landen waar het van oorsprong Amstelveense bedrijf actief is, was de groei het grootst in Canada, waar de omzet met 16 procent steeg. Thuismarkt Nederland bleef juist achter: hier nam de omzet slechts met 1 procent toe tot 879 miljoen. In het eerste kwartaal van dit jaar was dat nog 13 procent. Volgens Randstad is dat het gevolg van het afschalen van de GGD’s. Het uitzendconcern leverde veel uitzendkrachten voor bron- en contactonderzoek en testlocaties.

Onzekere tijden

Vanwege de onzekere economische tijden is Randstad terughoudend met het doen van voorspellingen voor komend kwartaal. Zo kan een verdere escalatie van de gascrisis uiteindelijk leiden tot een recessie. Dat zal ook de uitzendbranche raken. Uitzendkrachten fungeren doorgaans als ‘stootkussens’ voor bedrijven: bij economisch ontij verliezen zij vanwege hun flexibele contract als eersten hun baan. Gaat het beter, dan gaan zij ook als eersten weer aan de slag.

Overigens is er in Nederland nog andere factor waar de uitzendreus rekening mee zal moeten houden: minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kwam eerder deze maand met voorstellen voor de hervorming van de arbeidsmarkt. Flexwerk wordt daarin aan banden gelegd. Zo moeten uitzendkrachten gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden krijgen als vaste krachten van het inhurende bedrijf. Daardoor wordt uitzendwerk naar verwachting duurder.