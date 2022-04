Krantenuitgevers proberen nieuwe bezorgers te trekken met bonus van 1.000 euro

Krantenbezorger aan het werk in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Met de bonus hopen DPG Media (uitgever van onder andere de Volkskrant en het AD) en Mediahuis (Telegraaf en NRC) een regen aan klachten en opzeggingen te stoppen. Wie begint met een krantenwijk, ontvangt na zes maanden de 1.000 euro. Bezorgers die al een krantenwijk hebben, maar een nieuwe collega aandragen, krijgen dat bedrag ook.

Alhoewel alle dagbladen – ook de kranten die niet onder DPG of Mediahuis vallen, zoals het Reformatorisch Dagblad en het FD – inmiddels door één bezorger worden rondgebracht, blijft het voor uitgevers moeilijk genoeg mensen te vinden. ‘Het baantje is minder populair, vooral onder jongeren’, zegt Erik van Gruijthuijsen, directeur-uitgever van DPG Media. ‘We concurreren als werkgever met cafés, supermarkten en bezorgdiensten zoals Thuisbezorgd of Gorillas.’

Volgens hem zijn er duizend nieuwe bezorgers nodig. Zelfs als die zich aanmelden, is een vlekkeloze distributie niet gegarandeerd, erkent Van Gruijthuijsen. DPG Media is daarom nog steeds van plan de sluitingstijden van zijn kranten te vervroegen. ‘Dat is de basis van het hele plan: doordeweeks moet de krant om 21:45 uur sluiten, op vrijdagen nog vroeger. Dan kunnen drukkerijen vroeger beginnen met drukken, en hebben bezorgers meer tijd om de kranten rond te brengen. Op die manier kunnen bezorgers twee wijken doen, of misschien wel drie.’

Laat nieuws

Dit plan stuitte eerder op felle reacties op krantenredacties van onder meer de Volkskrant en Trouw. Die vrezen dat laat nieuws niet meer in de ochtendkrant verschijnt. Een vertegenwoordiging van die redacties stelde in een brief aan de top van DPG dat de maatregel ‘succesvolle titels direct treft in de kwaliteit van hun product’ en spraken van een ‘stap die niet uit te leggen valt’.

Een alternatief is om krantenbezorgers meer te betalen. Volgens DPG Media verdient een gemiddelde bezorger 14,60 euro per uur. Mediahuis had dinsdag geen cijfers voorhanden, maar betaalt elke medewerker minimaal 10,76 euro. De cijfers zijn moeilijk te verifiëren, de krantenbezorger die eerder in deze krant werd geportretteerd, verdient maandelijks 1.000 euro bruto voor 22,5 uur werken: 11,11 per uur.

Volgens lector stadslogistiek Walther Ploos van Amstel, die de ontwikkelingen in de bezorgeconomie op de voet volgt, is dat ‘iets meer dan een volwassen vakkenvuller krijgt, of iemand achter de bar’. ‘Maar kranten bezorgen is een stukje intensiever: je moet voor dag en dauw op en kunt ook niet zomaar een dienst van acht uur draaien. Voor zo’n salaris moet kranten rondbrengen bijna een hobby zijn.’

Martijn Pérez, manager bezorging van Mediahuis zegt dat het concern onderzoekt of het meer gaat betalen. Zo draaide het een pilot in Harlingen, waar bezorgers 15,12 euro per uur verdienden. ‘Drie van de vier vacatures werden gevuld. Dat smaakt naar meer, dus we rollen de proef uit op drie andere plekken.’

Een structureel betere beloning is voor DPG Media vooralsnog onbespreekbaar. Van Gruijthuijsen: ‘Wij hebben onderzoek gedaan en denken dat we prima betalen. Als een bezorger tachtig adressen doet, verdien je 400 euro per maand. En hoe meer je werkt, hoe meer je verdient.’