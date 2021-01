Krakau zoekt trompettist zonder hoogtevrees die etmaal lang elk uur een deuntje blaast

Een trompettist speelt de hejnał mariacki vanuit de hoogste toren van de Mariakerk in Krakau. Beeld Getty Images/iStockphoto

Een van de huidige spelers, Jan Sergiel, hangt na 24 jaar zijn trompet aan de wilgen. De sollicitatieprocedure voor een opvolger is niet mals. Wie na de brievenronde uitgenodigd wil worden voor een gesprek, moet eerst een muzikale toets en een fitheidstest met vlag en wimpel doorstaan, alsook een test voor hoogtevrees. De werkplek bevindt zich 81 meter boven het plaveisel van het marktplein van Krakau, 272 traptreden naar boven. Verder moet de kandidaat de Poolse nationaliteit hebben, niet ouder zijn dan 30 jaar en in elk geval de middelbare school hebben afgemaakt. Een strafblad is uit den boze.

Naast stevige benen zijn ook sterke longen een vereiste. De melodie wordt elk uur van de dag live gespeeld, vier keer achter elkaar op het hele uur: voor de koning, voor de burgemeester en gemeenteraad, voor bezoekers van de stad en ten slotte voor de brandweer. De in totaal zeven trompettisten, die worden betaald door de brandweer, werken in ploegendienst. Na een dienst van 24 uur zijn ze 48 uur vrij.

Dat de melodie ieder uur van de dag klinkt, verrast buitenstaanders soms. Dat blijkt uit een anekdote die Sergiel in een interview vertelt, over een Japanse toerist die in een nabijgelegen hotel sliep. De volgende ochtend vroeg de receptionist of ze goed had geslapen. ‘Ik heb uitstekend geslapen. Maar wie is die gek die ieder uur trompet speelt?’

Halve fanfare

Karakteristiek voor de Krakause traditie is dat de melodie abrupt stopt. Dat is om de trompettist te herdenken die in 1241 wilde waarschuwen voor een horde Tataren die de stad naderde. Zijn trompetspel werd afgekapt door een Tataarse pijl die hem in zijn nek trof en doodde. Maar een halve fanfare was genoeg om de bewoners van Krakau te waarschuwen, die de stadspoorten sloten en zo de aanval afweerden. Het is niet zeker of dit werkelijk de oorsprong is van de traditie, die voor het eerst wordt genoemd in een document uit 1392.

Aan deze vele eeuwen geschiedenis wordt nu misschien een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Voor het eerst heeft een vrouw gesolliciteerd op de functie, volgens een woordvoerder van de brandweer. Voorheen waren de kandidaten altijd mannen. De vacature sloot dinsdag.