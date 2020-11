Krachtige tyfoon raast over Filipijnen: zeker zestien doden

Dorpen en huizen in de provincie Albay staan onder water als gevolg van de tyfoon. Beeld AP

De tyfoon Goni, die wel in kracht is afgenomen, is nu onderweg naar de hoofdstad Manila, waar de luchthaven is gesloten. In delen van het land is de stroom uitgevallen.

Goni kwam het land bij zonsopgang binnen met windsnelheden van 225 kilometer per uur, en windstoten tot 280 kilometer per uur. Hij raasde vanaf het eiland Catanduanes naar het dichtbevolkte westen, waar vorige week ook al een storm heeft gewoed. Daarbij waren 22 mensen om het leven gekomen.

De tyfoon heeft het dak van een kerk in het stadje Abay afgerukt. Beeld AFP

Onder de doden zondag bevonden zich een vader en een zoon van een kleine gemeenschap. Bewoners waren van tevoren gewaarschuwd voor aardverschuivingen, overstromingen en windstoten die houten woningen konden wegblazen, en de meeste dorpelingen waren gevlucht, maar deze twee waren achtergebleven en werden meegesleurd door de modderstromen. ‘Het kind werd 15 kilometer verderop gevonden’, zei gouverneur Al Francis Bichara tegen lokale media.

Inwoners schuilen in een school voor de tyfoon. Beeld Getty Images

De schade is enorm, zowel aan gebouwen en wegen als aan de gewassen, en volgens de autoriteiten bevinden zich nog veel mensen in kwetsbare gebieden. Bijna een miljoen mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en zitten nu in noodopvang. Het viel niet mee om daar plek voor te creëren vanwege corona, en om te voorkomen dat de storm leidt tot een besmettingsgolf, zijn er extra opvangcentra geopend. Ongeveer duizend coronapatiënten die in tenten werden verpleegd, zijn vanwege de orkaan overgeplaatst naar ziekenhuizen en hotels.

De Filipijnen hebben het op een na hoogste aantal besmettingen en sterfgevallen in Zuidoost-Azië, na Indonesië. Er zijn in het land ruim 380 duizend besmettingen geregistreerd en 7.200 mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden.