Krachtige aardbeving treft westen Griekenland, schade valt mee

Een krachtige aardbeving heeft vrijdagnacht het westen van Griekenland getroffen. Er zijn geen berichten van slachtoffers of grote schade. De zware schokken werden tot in Athene gevoeld. Het epicentrum van de aardbeving lag in de buurt van het eiland Zakynthos.

De haven van het eiland Zakynthos werd deels beschadigd. Beeld AP

De belangrijkste haven van het eiland, dat op zo’n driehonderd kilometer van Athene ligt, werd beschadigd maar het kan nog steeds gebruikt worden. De elektriciteit viel uit in de hoofdstad van Zakynthos.



Bewoners vluchtten in paniek de straat op en zochten onderdak en bescherming in parken en op pleinen. De schade lijkt echter mee te vallen. Op het eiland ligt de populaire badplaats Laganas, maar er zijn nog geen berichten over slachtoffers onder toeristen.

Het eilandbestuur heeft voor vrijdag alle scholen gesloten uit voorzorg. ‘Wij onderzoeken hoe groot de schade is in dorpen op het eiland, waar diverse historische gebouwen zijn’, aldus een woordvoerder van de hulpverlenende instanties. ‘Het gebrek aan elektriciteit is een probleem maar technici doen alles om deze weer te herstellen.’

De aardbeving werd tot in de hoofdstad Athene gevoeld. Beeld EPA

Sterke naschokken

De aardbeving had een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in de Ionische Zee, tussen het zuiden van Italië en het westen van Griekenland. Binnen drie uur na de beving werden nog vijf sterke naschokken gevoeld. De beving vond plaats op ruim slechts iets meer dan tien kilometer diepte, waardoor de kracht versterkt werd.

Griekenland ligt in een gebied waar jaarlijks veel aardbevingen zijn. Elk jaar worden er duizenden aardbevingen geregistreerd, maar de meeste veroorzaken weinig schade en slachtoffers. Wel kostte in 1999 een aardbeving met een kracht van 5,9 buiten Athene 143 personen het leven.

Met name in de Ionische Zee vinden vaak aardbevingen plaats. In 1953 was er een beving met een kracht van 7.2 in het gebied die aan bijna vijfhonderd mensen het leven kostte.