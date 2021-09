Krachtige aardbeving in Mexico: vooralsnog één dode en lichte schade

Door de aardbeving kwamen brokstukken naar beneden en raakten auto's beschadigd. Beeld AP

Volgens het gespecialiseerde Amerikaanse agentschap USGS had de aardbeving een kracht van 7,0. De Mexicaanse seismologische dienst SSN spreekt van een kracht van 7,1. Het epicentrum zou zich volgens SSN op elf kilometer ten zuidwesten van Acapulco bevinden.

Ook in Mexico-Stad, meer dan 300 kilometer verwijderd van het epicentrum, was de beving duidelijk te voelen. In de centrale wijk Roma Sur in Mexico-Stad renden bange bewoners de straat op in de regen, sommigen waren slechts gehuld in een pyjama, aldus een getuige tegen Reuters.

President Andrés Manuel López Obrador twitterde dat de beving in vier staten is gevoeld, maar dat de gouverneurs van die staten hem hadden laten weten dat er geen slachtoffers of ernstige schade was geconstateerd, buiten enkele ingestorte muren en vallende rotsen. Korte tijd later meldde de gouverneur van de staat Guerrero, Hector Astudillo, dat er toch een dodelijk slachtoffer was gevallen.

De burgemeester van de hoofdstad, Claudia Sheinbaum, meldde op Twitter dat er in zijn stad tot dusver evenmin berichten over zware schade zijn. In veel delen van de stad zou de stroom wel uitgevallen zijn.

De laatste grote aardbeving in Mexico, ook met een kracht van 7,1, vond plaats op 19 september 2017. De ramp eiste 369 mensenlevens

Inwoners wachten buiten op straat op mogelijke naschokken. Beeld EPA