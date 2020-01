Kraaienpoten neergelegd bij Haagse brandweerkazerne

Een politieagent controleert automobilisten in Duindorp. Beeld ANP

‘Of je nou bij de ambulance, brandweer, politie of op de eerste hulp werkt, iedereen geeft zijn vrije tijd op, niemand daar zit vanavond thuis met vrienden en familie oliebollen te eten, ze zijn allemaal aan het helpen. Als je dat gaat dwarsbomen, is dat volstrekt verwerpelijk’, laat de gemeente weten na een berichtgeving over de kraaienpoten in De Telegraaf.

De politie liet dinsdag weten dat ze een 51-jarige Hagenaar heeft opgepakt in verband met de mishandeling van twee fotografen van Nieuwssite Regio15. De man wordt verdacht van de mishandeling die plaatsvond in de nacht van zondag op maandag, rond 00.30 uur in de Duinstraat in Scheveningen. De fotografen raakten gewond en moesten zich laten behandelen bij de huisarts en in het ziekenhuis.

De politie en het Openbaar Ministerie geven sinds kort hoge prioriteit aan opsporing en vervolging in gevallen van agressie en geweld tegen professionals met een publieke taak, onder wie (foto)journalisten. Ook worden hogere straffen geëist.

Den Haag/Duindorp

Maandagavond heeft de mobiele eenheid in de wijk Duindorp in Scheveningen kort opgetreden nadat agenten werden bekogeld met vuurwerk en stenen. De politie heeft bij daaropvolgende controles twee mensen aangehouden die zich niet konden identificeren. De politie is extra alert in de wijk en controleerde korte tijd al het verkeer op de in- en uitgaande wegen.

De afgelopen weken is het onrustig in Den Haag, met name in Scheveningen, Duindorp en Laak. Vooral jongeren richtten vernielingen aan, staken vuurwerkbommen af en zochten de confrontatie met de politie. De onrust heeft waarschijnlijk te maken met het besluit van de gemeente Den Haag om geen vergunningen te verlenen voor de jaarlijkse vreugdevuren op de stranden van Duindorp en Scheveningen.

Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie riep dinsdag iedereen via Twitter op de jaarwisseling feestelijk te vieren en politiemensen en hulpverleners te ontzien. ‘Wat een feest moet zijn, blijkt de gevaarlijkste avond van het jaar’, aldus Akerboom. Hij omschrijft de jaarwisseling als een hoog risico-evenement voor de politie. Met ‘miljoenen euro’s schade, honderden gewonden, dodelijke slachtoffers en agressie tegen politie en hulpverleners. Onder meer door vuurwerk dat naar hen wordt gegooid en afgeschoten.’

Zeer dichte mist

Het KNMI verwacht voor oudejaarsavond dichte tot zeer dichte mist. In combinatie met vuurwerk kan het zicht plaatselijk zeer slecht worden.

Weggebruikers moeten volgens de ANWB daarom rekening houden met gevaarlijke rij-omstandigheden. Het zicht kan zo slecht zijn dat het de vraag is of de visite na de viering van Oud en Nieuw nog wel kan thuiskomen.

Volgens de ANWB heeft de combinatie van mist en vuurwerk tijdens de Nieuwjaarsnacht eerder geleid tot zeer verraderlijke situaties. Tijdens de jaarwisselingen van 1993 en 2008 was het zicht zo slecht dat reizigers onderweg naar huis niet meer wisten waar ze waren, aldus de verkeersorganisatie. De politie adviseerde weggebruikers destijds dringend om niet meer de weg op te gaan.