Kraaien ruimen Zweedse peuken op in ruil voor pinda’s

Een kraai die getraind is in het oprapen van sigarettenpeuken in Taby, vlakbij Stockholm. Beeld Corvid Cleaning / REUTERS

De wilde kraaien leren om peuken en ander klein afval naar een machine te brengen. In ruil voor elke donatie geeft de machine een pinda uit. De kraaiendienst moet de kosten van het oprapen van peuken terugdringen.

Initiatiefnemer van het plan is economisch gedragswetenschapper Christian Günther-Hanssen. Met zijn bedrijf corvid cleaning (corvidae is de biologische familiennaam voor kraaien) ontwikkelde hij de afgelopen maanden een trainingsprogramma. Hij koos voor kraaien omdat dit volgens hem de meest intelligente vogels zijn. ‘Ze zijn makkelijk te trainen en er is een grote kans dat ze van elkaar leren. Tegelijk is de kans klein dat ze per ongeluk afval opeten.’

Tot nu toe had Günther-Hanssen het meeste succes met bonte kraaien. Hij wist vier exemplaren zo te trainen dat ze voor langere tijd sigarettenpeuken opruimden. Hij wil het binnenkort ook met de kauw proberen, omdat die in grotere groepen bewegen.

Zo slim als chimpansees

Uit onderzoek naar cognitie bij vogels blijkt dat bijvoorbeeld eksters, roeken en kraaien zeker zo slim zijn als chimpansees. Zo hebben Japanse kraaien geleerd om noten op de weg te laten vallen, zodat voorbijrijdende auto’s ze kraken. Als het stoplicht op rood staat, rapen ze de noten.

Peuken rapen in ruil voor een beloning kunnen ze dus ook leren. Dat is hard nodig, want volgens de actiegroep Hou Zweden Schoon (Håll Sverige Rent) worden er in Zweden jaarlijks een miljard peuken op de grond gegooid. Het kost gemeenten jaarlijks veel geld om straten, pleinen en parken op te ruimen.

Voordat kraaien definitief in de stadsreiniging worden opgenomen, zijn er nog een aantal hordes te nemen. Zo zoekt Günther-Hanssen nog financiering voor de pilot. Södertälje (100 duizend inwoners) bekijkt wat geschikte plekken zijn om de peuken-voor-pinda-machines neer te zetten.

Elders worden al kraaien ingezet om peuken op te rapen. Zo kondigde het Franse historische themapark Puy du Fou in 2018 aan zes kraaien te gebruiken. ‘Maar dat waren tamme kraaien, dat is een groot verschil’, zegt Günther-Hanssen. ‘Werken met wilde vogels is moeilijker. Als ze verveeld raken of elders beter eten kunnen krijgen, zijn ze vertrokken.’

Volgens Günther-Hanssen wordt dit het eerst project waarbij wilde vogels echt stadsafval gaan opruimen. Als het een succes is, wil hij ook elders kraaien inzetten om schoon te maken. ‘Er is niks dat ons tegenhoudt om het ook op andere plekken te proberen. Denk aan de stranden waar zoveel afval aanspoelt.’