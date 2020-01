KPN houdt XS4ALL toch nog – een beetje – in leven

De dreigende opheffing van XS4ALL leidde tot woedende reacties onder klanten. Beeld ANP

XS4ALL als apart bedrijf verdwijnt, maar blijft voorlopig – in naam – toch nog even bestaan. Eigenaar KPN heeft hiertoe besloten na alle ophef bij klanten en medewerkers over de voorgenomen opheffing van de internetprovider.

Het besluit lijkt op het eerste gezicht opmerkelijk: eerder hield het telecombedrijf nog voet bij stuk en bleef bij zijn vorig jaar genomen beslissing om de provider in zijn geheel op te heffen. Dit leidde tot veel commotie. De laatste draai is echter vooral cosmetisch. Volgens KPN is het voornemen om de techniek en organisatie achter XS4ALL te integreren binnen KPN onveranderd.

Geschrokken

De dienstverlening aan bestaande XS4ALL-klanten verandert voorlopig niet, benadrukt KPN tegenover persbureau ANP. Die klanten zullen daarbij ‘zoveel mogelijk’ door dezelfde medewerkers geholpen worden. Verder wil KPN ook een nieuw ‘XS4ALL-achtig’ premiummerk gaan lanceren. Dit nieuwe merk moet later dit jaar in de lucht komen. De honderdduizenden bestaande klanten van XS4ALL kunnen wat KPN betreft gewoon bij dit oude merk blijven. Hoe het nieuwe merk gaat heten, is nog niet bekend. Eerder werd gesproken over ‘KPN Premium, powered by XS4ALL.’

Het aanblijven van de naam XS4ALL leidt bij de actiegroep XS4ALL Moet Blijven niet tot vreugde. Integendeel: de door teleurgestelde klanten en oud-medewerkers opgerichte groep zegt in een reactie ‘geschrokken’ te zijn van het besluit: ‘Dit is nog slechter dan het simpelweg direct opheffen van XS4ALL.’

‘Schrijnend’

De actiegroep noemt het ‘schrijnend’ hoe de provider de komende maanden zal worden ontmanteld. KPN heeft in dit proces de handen vrij. De ondernemingsraad van XS4ALL stapte vorig jaar naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam om het opheffen tegen te houden, maar KPN werd in december in het gelijk gesteld.

Gevolg is dat XS4ALL geheel geïntegreerd kan worden in KPN. Nu nog gebruikt de provider eigen systemen, maar dat zal met de technische integratie voorbij zijn. Het comité stelt dat klanten nu ‘een rad voor ogen’ worden gedraaid: ‘Techniek, mensen en cultuur vormen de harde kern van XS4ALL. Als je daar één of meer elementen uithaalt, is het geen XS4ALL meer.’ De actievoerders verwijten dat KPN de goede naam van XS4ALL als loos label gebruikt: ‘Het is alsof je gaat eten bij een sterrenrestaurant, maar vervolgens fast food voorgeschoteld krijgt.’

Freedom Internet

De teleurgestelde reactie komt niet uit de lucht vallen: uit het actiecomité is inmiddels een nieuwe provider voortgekomen die de oude waarden van XS4ALL wil doen herleven en privacy hoog in het vaandel heeft staan. Eind maart hoopt deze provider - Freedom Internet genaamd - de eerste klanten aan te sluiten. Freedom Internet zal de concurrentie moeten aangaan met XS4ALL en KPN’s nieuwe ‘premiummerk’.