KPN-baas Maximo Ibarra vertrekt: vanwege zijn familie, of toch een nieuwe baan?

De timing van de aankondiging was curieus, een dag nadat een grootscheepse storing bij KPN het noodnummer 112 ruim drie uur lang onbereikbaar had gemaakt en politieagenten en ambulances in arren moede maar preventief de straat op gingen voor het geval hun hulp ergens nodig was. Maar het vertrek van Ibarra (1968) staat los van de storing, zo benadrukte KPN in een verklaring. ‘Ik betreur de timing, maar familieredenen lieten me geen andere keuze’, liet Ibarra zelf optekenen.

Het vertrek van Ibarra hing al enkele maanden in de lucht: sinds april waren er geruchten dat hij de overstap zou maken naar Sky Italia. De Italiaanse krant La Repubblica schreef maandag nog dat de fervente Juventus-supporter in een tweestrijd is verwikkeld met Luca Valerio Camerano, de baas van het Italiaanse energiebedrijf A2A, om Andrea Zappia op te volgen als bestuursvoorzitter van de Italiaanse televisieaanbieder. Begin juli valt de beslissing bij Sky Italia, aldus La Repubblica.

De in het Colombiaanse Cali geboren Ibarra was de eerste buitenlander in de met oer-Hollandse namen als Wim Dik, Paul Smits en Eelco Blok doorspekte bestuursgeschiedenis van Nederlands grootste telecombedrijf. Even geliefd als zijn voorganger Blok was hij niet, vertellen ingewijden. Zijn charisma en duidelijke visie – KPN moest terug naar de basis, met het uitrollen van het glasvezelnetwerk en 5G als speerpunten – werd onder collega’s gewaardeerd, terwijl zijn relatief hiërarchische stijl van besturen op minder enthousiasme kon rekenen bij het door de poldercultuur gevormde telecombedrijf.

Voor de rest van Nederland zal Ibarra vooral in de herinnering blijven om zijn kruistocht tegen de Nederlandse internetprovider van het eerste uur XS4ALL. Ibarra wil het KPN-dochtermerk opdoeken en de activiteiten onderbrengen bij KPN zelf. Hij verkeek zich wel enigszins op de populariteit van XS4ALL: inmiddels ondertekenden al ruim 53 duizend mensen de petitie ‘XS4ALL moet blijven’. Hun zin lijken de petitionarissen vooralsnog niet te krijgen, want Ibarra wijst een zelfstandige doorstart van de internetprovider vooralsnog resoluut van de hand, hoewel de gesprekken tussen Ibarra en de actiegroep XS4ALL Moet Blijven nog wel steeds gaande zijn.

Jacques Cousteau

Ibarra heeft zowel de Colombiaanse als de Italiaanse nationaliteit, als zoon van een Colombiaanse vader en een moeder uit het Italiaanse stadje Sulmona. Eigenlijk had hij zeebioloog willen worden, net als zijn grote voorbeeld Jacques Cousteau, de legendarische Franse diepzeeduiker en Calypso-kapitein, zo zei hij vorig jaar juni in een interview met het Algemeen Dagblad. Na de middelbare school hoopte Ibarra zijn geboortestad Cali in eerste instantie te verruilen voor de Verenigde Staten om daar mariene biologie te studeren. ‘Het werd Italië, alleen had ik mijn huiswerk niet gedaan. Eenmaal aangekomen – het was 1987 – bleken zich te weinig studenten voor zeebiologie te hebben aangemeld.’

In plaats van in de zeebiologie maakte Ibarra naam als bestuurder in de Italiaanse telecomindustrie, vooral als ceo van Wind Tre, met 27 miljoen klanten het grootste telecombedrijf van Italië. Behalve topman bij KPN is Ibarra ook bestuurder bij de Milanese investeringsbank Mediobanca en doceert hij digitale marketing aan de Luiss University & Business School in Rome. Bij KPN stond Ibarra voor de moeilijke opgave om de door WhatsApp en andere gratis berichtendiensten geteisterde winstgevendheid weer op te vijzelen. Alom wordt gevreesd voor een nieuwe ontslagronde, nu KPN de verdiensten al een decennium lang ziet teruglopen. Ontslagen heeft Ibarra nog niet bekendgemaakt, al schakelde hij wel McKinsey in om te adviseren over kostenbesparingen.

De timing van Ibarra’s vertrek is ook voor KPN ongelukkig, nu het bedrijf de komende drie jaar 350 miljoen euro wil besparen. Ibarra heeft toegezegd nog tot eind september aan te blijven, terwijl KPN ondertussen een opvolger zoekt.