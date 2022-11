KOZP-activist: ‘Wat is de boodschap als je zoiets laat gebeuren? Dat mensen vrijuit geweld kunnen plegen’

KOZP-activisten Deelnemers worden p de afrit van de A28 bij Staphorst door een menigte tegengehouden. Beeld ANP

Ze reageert daarmee op wat de politie woensdag heeft gezegd. De politie stelt te zijn gehinderd door blokkades met tractoren en spreekt tegen dat agenten niets hebben gedaan om demonstranten die in een hinderlaag van relschoppers waren beland te helpen.

De uit de hand gelopen gebeurtenissen in Staphorst maken volgens De Cuba nog maar eens duidelijk dat de strijd van Kick Out Zwarte Piet nog niet is gestreden. Omwille van de veiligheid van demonstranten en belangstellenden verbood burgemeester Jan ten Kate de demonstratie van KOZP, nadat tientallen boze inwoners het op de actievoerders hadden gemunt. In een soort fuik naast de snelweg moest ook de auto van een waarnemer van Amnesty International eraan geloven.

Hoe nodig is het om na twaalf jaar actie te voeren tegen Zwarte Piet?

‘Staphorst heeft bewezen dat het nog steeds nodig is. Wat is de boodschap als je zoiets laat gebeuren? Dat mensen vrijuit geweld kunnen plegen. In Staphorst is er ook geen drempel opgeworpen tegen mensen die dat wilden doen.’

De politie in Staphorst laat enkel weten dat er meerdere strafbare feiten zijn gepleegd, maar (nog) geen aanhoudingen zijn verricht.

De Cuba: ‘In het kader van 150 jaar afschaffing van de slavernij en bijna 100 jaar verzet tegen Zwarte Piet hebben we de periode tot 5 december 2023 uitgeroepen tot ‘actiejaar’. We hopen dat mensen zelf in actie komen, met onze KOZP-toolkit, op plekken waar je nog last hebt van Zwarte Piet.’

Hoe reageren gemeenten inmiddels als jullie het uiterlijk van Zwarte Piet aankaarten?

‘Wat gemeenten en sinterklaascomités vaak tegen ons zeggen, is: we moeten dit gesprek niet in november voeren, want nu hebben we te weinig tijd om dingen aan te passen. Joh, zeg ik dan, je hebt tien jaar de tijd gehad om het uiterlijk van Zwarte Piet te veranderen. Ga je eens verdiepen in wat het probleem is.

‘Ons doel is niet om te demonstreren, maar een toekomstbestendige verandering naar een inclusief Sinterklaasfeest te bewerkstelligen. In Staphorst hebben we vier gesprekken gehad met de gemeente, politie en het sinterklaascomité. We konden ermee instemmen dat dit jaar alles bij het oude zou blijven, maar dan moesten ze zwart op wit zetten dat ze in 2023 zouden overstappen op schoorsteenpiet. Dat wilden ze niet. Voor ons was er dus geen enkele reden om onze demonstratie in Staphorst af te blazen.’

Weten jullie waaraan jullie beginnen als jullie ergens gaan demonstreren?

‘We hebben altijd wel een lijn met de gemeente of de politie. In Staphorst hebben we ze vooraf gewaarschuwd: hou met elk scenario rekening. We zijn vooraf bedreigd op sociale media, die screenshots heb ik aan de politie gemaild (de Volkskrant heeft deze mail ingezien, red.).

‘Toch weet je nooit hoe de politie het regelt. Vaak spreek je af dat de zijwegen van rotondes worden afgesloten, zodat onze colonne niet kan worden onderbroken.

‘Soms gaat het goed. In Alkmaar hadden we in 2019 een eigen politiewoordvoerder die ons vertelde dat er hooligans in aantocht waren. Dan hebben wij tijd genoeg om onze mensen in te lichten en de vluchtwegen in kaart te brengen.’

Hoe kijken jullie terug op het besluit om jullie demonstratie in Staphorst te verbieden?

‘Dit hebben we vaker meegemaakt. In Volendam hebben we onze demonstratie moeten onderbreken, in Eindhoven moesten we vluchten omdat het te gevaarlijk werd. Als het ergens te gevaarlijk wordt, werken we mee. Maar we willen wel dat de politie er alles aan heeft gedaan om mogelijk te maken dat wij kunnen demonstreren.’

Want dat gebeurt niet overal?

‘Vaak handhaven ze ons, in plaats van mensen die van alles naar ons gooien. In Westzaan werd dit jaar een scherm gezet tussen ons en het publiek. Tijdens een demonstratie tegen racisme in Zaandam kregen we te horen dat we geen megafoons of versterkt geluid mochten gebruiken, terwijl dat gewoon tot het demonstratierecht behoort. En we hebben het idee dat de politie het ook niet altijd met ons eens is. De mensen willen hier zaterdagmiddag lekker rustig boodschappen doen, krijg je dan van agenten te horen.’

Hoe is het met de mensen van KOZP die in Staphorst zijn belaagd?

‘Mensen zijn getraumatiseerd. We hebben een mail gestuurd met nazorg en een week lang is er elke avond een online ‘incheckmoment’ voor de mensen die daar behoefte aan hebben. Onze advocaten onderzoeken verdere juridische stappen na wat er allemaal is gebeurd.’