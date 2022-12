Kosten Testen voor Toegang vallen 600 miljoen euro lager uit dan geraamd

Utrecht, juni 2021: rijen voor de club Basis in Utrecht na heropening van het nachtleven, op vertoon van een negatieve test. Beeld Joris van Gennip / de Volkskrant

Er was 925 miljoen euro gereserveerd voor Testen voor Toegang, maar de kosten kwamen uiteindelijk neer op 350 miljoen euro. Dat schrijft de Stichting Open Nederland (SON) in haar jaarverslag. De fors lagere uitgaven zijn voor een groot deel te wijten aan een ander verloop van de pandemie. Zo heeft Testen voor Toegang onder meer op pauze gestaan vanwege de nieuwe opleving van het virus in het tweede halfjaar van 2021, waarna het kabinet besloot tot sluitingen van horeca en bioscopen.

Het is niet duidelijk op hoeveel toegangstesten vooraf werd geanticipeerd. In mei 2021 moesten in Nederland 400 duizend testen per dag beschikbaar zijn, maar het is onbekend hoeveel mensen in die tijd gebruikmaakten van Testen voor Toegang.

Van de uitgegeven 350 miljoen euro heeft SON de testaanbieders en de uitgevoerde antigeentesten betaald. Ook ging het geld naar de ict-kosten, monitoring van de testaanbieders en de overhead van de stichting. Het grootste deel van het budget was afkomstig van het ministerie van Volksgezondheid. Een deel kwam ook van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Zo’n 33 testaanbieders vielen onder Stichting Open Nederland en in heel Nederland waren er uiteindelijk ruim 1.000 testlocaties. Begin dit jaar ging de stichting op stand-by, omdat mensen zich niet langer hoeven te laten testen voor grote evenementen.