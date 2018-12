Kosovo tart Servië met opbouw eigen leger

De regering in Kosovo trekt tien jaar uit voor de opbouw van het leger. Er moet een ministerie van Defensie uit de grond gestampt worden, en vijfduizend soldaten en drieduizend reservisten zullen worden opgeleid. Momenteel heeft Kosovo alleen een lichtbewapende militie ter bescherming van de burgers.

Servië is een groot tegenstander van een Kosovaars leger en waarschuwt dat dit de westerse Balkan verder kan destabiliseren. De angst bestaat dat Kosovo het leger zal gebruiken om de resterende Serviërs uit het land te verdrijven.

Negatieve gevolgen

Ook de Navo waarschuwt voor de risico’s van een onafhankelijk leger in Kosovo. Secretaris-generaal Jens Soltenberg zei vorige week dat ‘dit tegen het advies van vele Navo-bondgenoten ingaat en negatieve gevolgen kan hebben voor de integratie van Kosovo in de Euro-Atlantische regio’.

Kosovo scheidde zich in 2008 af van Servië. Sindsdien wordt Kosovo door de helft van de wereld, waaronder de Verenigde Staten en de meeste EU-landen, als onafhankelijk erkend. Landen als China en Rusland beschouwen het daarentegen nog steeds als Servische provincie.

Spanningen

De Navo heeft vierduizend actieve soldaten in het land ten behoeve van de vredesmissie om nieuw etnisch geweld te voorkomen. Vooral in het noorden van het land wonen nog Serviërs, die maar moeilijk integreren in het Kosovaarse systeem. Er blijven spanningen bestaan tussen de Servisch-Kosovaarse en de Albanees-Kosovaarse bevolkingsgroepen.

Balkan-analisten stellen dat het niet waarschijnlijk is dat het leger van Servië, dat 28 duizend soldaten kent, militair zal interveniëren om de opbouw van het Kosovaarse leger te voorkomen. Beide landen willen immers graag toetreden tot de Europese Unie. Een nieuw conflict zal de kans op die toetreding nagenoeg onmogelijk maken.