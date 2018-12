Kosovo laat spanning met Servië oplopen door uitbreiding importheffing

Etnische Serviërs uit de Kosovaarse stad Mitrovicë protesteren tegen de verhoogde importtarieven in Kosovo. Beeld AFP/Armend Nimani

De spanningen tussen Kosovo en Servië lopen in hoge snelheid op. Het is pas een maand geleden dat de regering in de Kosovaarse hoofdstad Pristina het importtarief van 10 procent op lokale producten uit Servië verhoogde naar 100 procent. Vanaf nu gaat dat tarief ook gelden voor alle internationale producten. De heffing geldt ook voor Bosnië, dat net als Servië Kosovo niet als onafhankelijk land erkent.

Kosovo voelt zich in het nauw gedreven door Servië, dat een aanhoudende internationale campagne voert om de erkenning van de soevereiniteit van Kosovo in te trekken. Kosovaarse regeringsmedewerkers zeiden tegen persbureau Reuters dat een handvol landen de erkenning van Kosovo naar aanleiding van die campagne heeft ingetrokken.

De importheffingen hebben grote economische gevolgen. Vorige maand slonk de import van lokale producten uit Servië naar 290 duizend euro. Een jaar eerder was dat in dezelfde maand nog 35 miljoen euro. De algehele export van Servië naar Kosovo was in 2017 goed voor 450 miljoen euro.

Marko Djuric, hoofd van de Servische instantie die de betrekkingen met Kosovo onderhoudt, spreekt van een ‘krankzinnige zet’ die bedoeld is om het bestaande conflict te laten escaleren.

Vrijhandel

Ook de EU heeft kritiek op de zet van Kosovo. Het land maakt immers deel uit van de Centraal-Europese Vrijhandelsassociatie (CEFTA), een vrijhandelsakkoord dat bedoeld is om de economieën van de ex-communistische staten te laten voldoen aan de EU-eisen. Volgens de EU handelt Kosovo nu duidelijk in strijd met dit akkoord.

Kosovo stelt dat het de importheffingen hoe dan ook in stand houdt, totdat Servië de soevereiniteit van het land erkent. Servië onderhandelt niet verder, totdat de heffingen worden opgeheven. Daarmee is een nieuwe patstelling ontstaan.

Kosovo scheidde zich in 2008 af van Servië. Sindsdien wordt Kosovo door de helft van de wereld, waaronder de VS en de meeste EU-landen, als onafhankelijk erkend. Landen als China en Rusland beschouwen het nog steeds als Servische provincie.