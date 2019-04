Korting op huishoudelijke hulp komt gemeenten duur te staan dankzij gespecialiseerde juristen

Kevin Wevers, de jurist die – geregeld met succes – vermindering van hulp aan ouderen en gehandicapten aanvecht, maar daarbij wel gemeenten opzadelt met hoge juridische kosten en dwangsommen. Beeld John van Hamond

Ook veel andere gemeenten lopen tegen de torenhoge rekeningen aan van dit in gemeentelijke zorg gespecialiseerde kantoor. Al jaren woedt er een strijd tussen gemeenten die proberen te bezuinigen op huishoudelijke hulp en hulpbehoevenden die de kortingen niet pikken.

Berkelland was hierdoor al 120 duizend euro kwijt aan bureau Wevers, Roosendaal hangt een claim van een ton boven het hoofd. De hoogte van de claim in Eindhoven, die nog kan oplopen tot een half miljoen euro, laat zien dat een volgende fase is ingegaan.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit 2015 bepaalt dat hulpbehoevenden meer zelf moeten doen of hun omgeving moeten inschakelen voor bijvoorbeeld hulp in de huishouding. De gemeenten krijgen 30 procent minder vergoeding voor deze hulp. Duizenden hulpbehoevenden hebben sinds 2015 bezwaar gemaakt omdat gemeenten beknibbelden op hun huishoudelijke hulp.

Inmiddels is er een nieuw juridisch twistpunt bij gekomen, omdat naar schatting een derde van de gemeenten een nieuwe manier heeft gevonden om de huishoudelijke hulp te organiseren. Ze rekenen niet meer in uren hulp waarop iemand recht heeft, maar noemen het resultaat dat moet worden bereikt: een schoon en leefbaar huis. In de praktijk betekent het: minder hulp. Van de vijfduizend ouderen en gehandicapten in Eindhoven die deze door de gemeente betaalde thuiszorg ontvangen, dienden vorig jaar bijna vierhonderd een bezwaarschrift in.

Een groot deel van deze cliënten wordt vertegenwoordigd door Jurist Wevers. Met zijn bureau stond Kevin Wevers de afgelopen jaren meer dan duizend cliënten bij die vonden dat hun gemeente onterecht had gekort op hun huishoudelijke hulp. Zijn klanten betalen hem niets. De jurist, die geen advocaat is, leeft van de vergoedingen die gemeenten hem moeten betalen voor onder meer het bezwaar maken en hoorzittingen.

Bij 129 van zijn Eindhovense cliënten heeft de gemeente de maximale termijn voor een reactie op het bezwaar overschreden. Na achttien weken wordt de gemeente in gebreke gesteld, en gaat de teller lopen voor een dwangsom, tot een maximum van 1.260 euro per cliënt. Daarnaast liggen er zeventig zaken tegen de gemeente bij de rechtbank in Den Bosch.

Robin Hood

De hulpbehoevenden die hij vertegenwoordigt, vinden Wevers een held en vergelijken hem met Robin Hood, omdat ze in veel gevallen hun hulp terugkrijgen. Gemeenten vinden hem een geldwolf die, zo zeggen ambtenaren, van de nieuwe wet een verdienmodel heeft gemaakt. De claims gaan ten koste van het zorgbudget van de mensen die hij vertegenwoordigt, betoogde wethouder Marijke van Haaren van Berkelland. Die gemeente probeerde via de rechter onder de claim uit te komen maar ving bot.

Wevers vindt het onterecht dat gemeenten hem afschilderen als een boeman. Volgens hem hebben ze de juridische strijd over zichzelf afgeroepen, door hun cliënten de hulp te weigeren waarop ze recht hebben.

Universitair docent staats- en bestuursrecht Geerten Boogaard van de Universiteit Leiden zegt ‘een zekere sympathie’ te voelen voor de werkwijze van Wevers. ‘Gemeenten die dwangsommen opgelegd krijgen hebben kennelijk hun zaakjes niet op orde.’ Maar deze gemeenten zijn ook ‘het slachtoffer van het Rijk dat hen heeft opgezadeld met een onscherp opgestelde wet. Gemeenten proberen oplossingen te bedenken, maar de rechter stelt ze in het ongelijk. Maar ook aan het voeren van procedures zit een grens, er moet geen misbruik worden gemaakt van het stelsel.’