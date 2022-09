Korter, minder, maar de EuroPride-mars in Belgrado gaat tóch door

Een gigantische regenboogvlag in de straten van Belgrado tijdens de lhbti-mars op 21 september 2021. Beeld AP

De mars werd afgelopen dinsdag verboden door de politie, in opdracht van de regering − opvallend in een land dat sinds 2017 een lesbische premier heeft: Ana Brnabić. Hoewel al drie jaar bekend is dat de Pride in Belgrado plaats zal vinden, achtte de Servische regering de mars enkele dagen van te voren te onveilig. De Prideweek was toen al een dag bezig.

De mars is het hoogtepunt van de EuroPride, een omvangrijke lhbti-manifestatie die een week duurt en ieder jaar een andere Europese stad aandoet. Met de Servische hoofdstad Belgrado koos de organisatie voor het eerst voor een stad op de Balkan.

Eind augustus riep de Servische president Aleksandar Vucic echter al dat de hele EuroPride geannuleerd moest worden. Hiermee speelde hij in op conservatieve sentimenten: de volgende dag trokken duizenden nationalisten, orthodox-christenen en voetbalhooligans door de straten van Belgrado om te protesteren tegen de Pride. Afgelopen zondag herhaalde dat tafereel zich, en ook aanstaande zaterdag worden veel tegendemonstranten verwacht.

Toch overstag

In eerste instantie stelden de Servische regering en politie zich alleen maar repressiever op: een bezwaar van de organisatie werd direct afgewezen, en een opzet met meerdere, kleinere optochten werd eveneens verboden. Donderdagochtend waarschuwde de politie dat demonstranten zaterdag opgepakt zouden worden.

Dinsdag verstoorden lhbti-activisten een mensenrechtenconferentie in het kader van de Prideweek, die werd geopend door de Servische premier. De organisatie haalde tevens 27 duizend handtekeningen op voor het doorgaan van de mars. Onder meer de Duitse regering en de Europese Commissie spoorden de Servische regering de mars door te laten gaan. Vrijdagochtend bevestigt de organisatie van de EuroPride na berichtgeving van Servische media dat de Servische regering toch overstag is gegaan.

Wel is de mars, na overleg met de organisatie, flink uitgekleed qua duur en route. Eerst zou de mars nagenoeg de hele dag door het centrum van Belgrado trekken. Nu begint de mars pas om 5 uur ’s middags en trekken de demonstranten van de nationale rechtbank naar een openluchttheater waar ’s avond een concert is. Die wandeling, van zo’n 650 meter, is buiten het stadscentrum.