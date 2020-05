Kort geding over 5G door actiegroep: ‘Staat gokt met gezondheid burgers’

Deelnemers aan een demonstratie eind april tegen onder meer 5G-masten, inperking van bewegingsvrijheid en privacy en de economische schade. Beeld Freek van den Bergh

De staat neemt een ‘gok’ door mee te werken aan het uitrollen van het 5G-netwerk terwijl niet vaststaat dat deze nieuwe telecomtechnologie geen enkele bedreiging vormt voor de volksgezondheid. ‘Dat is onethisch, met de volksgezondheid gok je niet’, betoogde advocaat Thom Beukers maandag voor de Haagse rechtbank namens de stichting Stop5GNL.

Daarbij wees hij op de, volgens de stichting, ‘duizenden’ wetenschappelijke onderzoeken en publicaties waarin op zijn minst twijfel wordt uitgesproken over de vraag of de elektromagnetische straling via een 5G-netwerk tot gezondheidsrisico’s leidt.

Of er risico’s kleven aan 5G is onderwerp geweest van uitputtend wetenschappelijk onderzoek, reageerde de landsadvocaat. De echte deskundigen zijn het bovendien met elkaar eens: de blootstelling aan straling ligt ruim onder de geldende limieten.

Handvol rapporten

Dat in ‘een handvol’ rapporten andere conclusies worden getrokken moge zo zijn, vervolgde de landsadvocaat, maar de Nederlandse overheid stelt de volksgezondheid ‘uiteraard’ niet in de waagschaal. ‘En als er al debat is, dan is een rechtszaal niet de locatie waar wetenschappelijk onderzoek moet worden gevalideerd.’

5G en de mogelijke gezondheidseffecten voor mens en dier leiden internationaal tot debat en verzet van activisten. Het burgerinitiatief Stop5GNL pleit al jaren voor meer onderzoek naar de risico’s, maar heeft niets te maken met het in brand steken van zendmasten van de laatste maanden, benadrukt het in een verklaring. In de nacht van zondag op maandag werd opnieuw bij twee masten brandgesticht, nu in Den Haag, waardoor het totaal aan incidenten nu op 23 is gekomen.

Stop5GNL zegt juist langs serieuze, wetenschappelijke weg kritiek te willen geven. Vooral tegen de staat die ‘met oogkleppen op’ (aldus advocaat Beukers) telecombedrijven ruim baan verleent om het netwerk uit te rollen. In veel Europese landen is pas op de plaats gemaakt, omdat er groeiende twijfels zijn over gezondheidsrisico’s, zegt de stichting.

Gezondheidseffecten

Feit is dat de overheidsadviseurs van het RIVM en de Gezondheidsraad lieten weten dat bij 5G kritische limieten aan blootstelling bij lange na niet worden gehaald, zo stelde de landsadvocaat. Maar het is ook een feit dat de Gezondheidsraad, op aandringen van de Tweede Kamer, nog eens kijkt naar eventuele gezondheidseffecten. In juli wordt de rapportage verwacht.

Stop5GNL wees er maandag op dat hoogleraar Hans Kromhout, voorzitter van de Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad, publiekelijk heeft gezegd dat er in wetenschappelijke kring nog volop wordt getwist over de vraag of er misschien toch effecten op het zenuwstelsel mogelijk zijn. ‘Dat zal de heer Kromhout dan op persoonlijke titel hebben gezegd, maar het is zeker niet het officiële standpunt van de Gezondheidsraad’, riposteerde de landsadvocaat.

Die voegde eraan toe dat het Agentschap Telecom voortdurend stralingseffecten blijft meten als 5G straks is uitgerold. Dit gebeurt onder meer met een landelijk meetnet met vijftien vaste punten en met twintig auto’s met sensoren.

Gezien de ‘ingewikkeldheid’ van de materie neemt de Haagse kortgedingrechter een week extra de tijd om zijn oordeel te vormen. Op maandag 25 mei doet hij uitspraak.