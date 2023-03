Korpschef: niet genoeg capaciteit bij politie voor bewaking nieuwe kroongetuige

De extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam-Osdorp, waar zittingen plaatsvinden in de strafzaak Marengo. Beeld Joris van Gennip

De politie waarschuwt al jaren dat er te weinig capaciteit is om iedereen te bewaken die mogelijk gevaar loopt. In de afgelopen jaren werden de broer van kroongetuige Nabil B., zijn advocaat Derk Wiersum, en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries vermoord. Uit een woensdag gepubliceerd onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de drie moorden blijkt dat de hele beveiligingssituatie in Nederland ‘niet is toegerust op dreiging vanuit de zware, georganiseerde criminaliteit’.

De politie geeft nu voor het eerst toe dat ze niet is toegerust op het beveiligen van meer personen. Gevraagd of de politie het aankan als in het Marengo-proces of een vergelijkbare zaak zich een nieuwe kroongetuige meldt, antwoordt Huyzer: ‘Op dit moment niet. Daar kan ik heel duidelijk over zijn.’ Volgens de plaatsvervangend korpschef is daar overleg over geweest met de top van het Openbaar Ministerie.

Over de auteur Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

De politie is zich volgens Huyzer bewust van de belangrijke rol die een kroongetuige kan spelen in het oprollen van criminele organisaties. ‘Maar wij kunnen op dit moment de bewaking en bescherming van betrokken personen niet regelen, of onvoldoende regelen. Dus dat moet je gewoon niet willen.’

Huyzer stelt dat de politie haar ‘uiterste best’ doet voor de betrokkenen in het Marengo-proces. ‘Ik durf te zeggen dat we ze op dit moment op een goede manier kunnen beveiligen.’ In de afgelopen jaren heeft de politie daarvoor driehonderd agenten uit hun basisteams gehaald en volledig ingezet op bewakingstaken rondom Marengo. Voorheen traden deze agenten alleen sporadisch en in kortdurende situaties op als bewakers.

Dat agenten worden weggehaald uit hun basisteams, is volgens Huyzer op de lange termijn geen goede zaak voor de bestrijding van criminaliteit. Die basisteams spelen namelijk een belangrijke rol in het voorkomen dat jongeren afdrijven richting de criminaliteit. ‘Dat kan op dit moment onvoldoende vanuit onze kant’, zegt ze. ‘We zien wel dat we hier echt de grenzen van onze capaciteit hebben bereikt.’