Korpschef eist snelle invoering stroomstootwapen om gezag politie te herstellen

Volgens korpschef Erik Akerboom neemt de heftigheid van het geweld tegen agenten toe. Beeld ANP

In het interview zegt Akerboom dat het te lang duurt voordat de regering een besluit neemt over het gebruik van de taser. De korpschef stelt veel e-mails van gefrustreerde agenten te krijgen. ‘Hun frustratie is ook mijn frustratie. Meer dan eens per uur wordt een agent belaagd. Het geweld lijkt onuitroeibaar.’ Volgens de korpschef helpt het stroomstootwapen bij het herstellen van het gezag. ‘Het is effectief om geweld te stoppen en werkt bovendien preventief.’

Akerboom zegt dat hij er alles aan heeft gedaan, maar dat de goedkeuring moet komen vanuit de politiek in Den Haag. Verschillende politiekorpsen hebben de taser al twee jaar getest. Volgens Akerboom is die proef zeer succesvol verlopen. Daarom moet de regering nu snel een besluit nemen over het stroomstootwapen, vindt hij. In totaal zouden zeventienduizend agenten met een taser moeten worden uitgerust.

Korte lontjes

De eerste helft van dit jaar is vijfduizend keer melding gemaakt van geweld tegen politieagenten. ‘Het lijkt alsof mensen een steeds korter lontje krijgen’, zei Akerboom eerder deze week. ‘De heftigheid van de incidenten lijkt toe te nemen. Ik maak mij zorgen over het geweld dat mijn mensen tegenkomen terwijl ze gewoon hun werk willen doen.’