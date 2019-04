Kopstuk terreurgroep kwam zelf om bij aanslagen Sri Lanka; klopjacht op 140 verdachten met IS-banden geopend

Het leger zette vrijdag tienduizend soldaten in om onder andere moskeeën te bewaken. Beeld AFP

De Sri Lankaanse president Maithripala Sirisena gaf ook aan dat er gezocht wordt naar 140 personen die banden zouden hebben met Islamitische Staat (IS). De terreurgroep heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslagen waarbij zo’n 250 doden vielen.

NTJ-voorman Zahran is te zien op een door IS gepubliceerde video van de zelfmoordterroristen die de aanslagen op zes hotels en kerken zouden hebben uitgevoerd. Zahran, ook bekend onder de naam Zahran Hashmi, wordt geflankeerd door zeven mannen die hun gezicht hebben bedekt met een hoofddoek.

De mannen zweren trouw aan IS-leider Abu bakr al-Baghdadi, op de achtergrond is een IS-vlag te zien. Zahran dook de afgelopen jaren al vaker op in video’s waarop hij sprak over zijn radicaal islamitische gedachtegoed. Volgens de politie werden de aanslagen uitgevoerd door negen zelfmoordterroristen, van wie acht inmiddels zijn geïdentificeerd.

Mohammed Zahran (midden) en de andere zelfmoordterroristen die de aanslagen op hotels en kerken zouden hebben uitgevoerd. Beeld AP

Training in het buitenland

Hun militaire training zouden ze hebben gekregen van iemand met de bijnaam ‘Army Mohideen’, die ook de bommen in elkaar zette. Uit het onderzoek zou ook zijn gebleken dat de trainingen deels plaatsvonden in het buitenland en deels in het oosten van Sri Lanka. Om welk ander land het gaat, wil de politie niet zeggen.

De Australische premier Scott Morrison bevestigde vrijdag dat de zelfmoordterroristen steun hebben gekregen van IS, onder andere bij het bepalen van de doelwitten. Hij waarschuwde voor het toenemende gevaar van militanten die in Syrië en Irak hebben gevochten voor IS en die na terugkeer geld en training krijgen van de terreurgroep om aanslagen te plegen. Ook waarschuwde hij voor nieuwe aanslagen op Sri Lanka.

President Sirisena probeerde buitenlandse regeringen en toeristen juist gerust te stellen over de veiligheidssituatie. ‘Wij zullen dit volledig onder controle krijgen en een veilige en vreedzame situatie creëren voor de bevolking’, aldus de president.

Moslims vrijdag tijdens het gebed in een moskee in de hoofdstad Colombo. De autoriteiten zijn bang voor wraakacties tegen moslims vanwege de aanslagen op kerken afgelopen zondag. Beeld REUTERS

Zware beveiliging

In de hoofdstad Colombo werden vrijdag zware veiligheidsmaatregelen getroffen, nadat de autoriteiten eerder waarschuwden voor nieuwe aanslagen. Het leger zette zo’n tienduizend soldaten in om religieuze centra te beveiligen en om wegcontroles uit te voeren. De regering riep de moslims in het land op thuis te bidden in plaats van naar de moskeeën te gaan voor het vrijdaggebed, omdat er wordt gevreesd voor wraakacties.