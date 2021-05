Kop van ‘rat’ uit muurschildering van Banksy in Zwolle onder de hamer

Banksy's kunstwerk op de muur van de Whitehouse Pub in Liverpool, tijdens de biënnale in de West-Engelse stad. Beeld Hessink's

Banksy spoot het kunstwerk in 2004 op de gevel van de Whitehouse Pub in Liverpool, tijdens de biënnale in de West-Engelse stad. Het oorspronkelijke werk nam een oppervlak van zo’n tweehonderd vierkante meter in beslag. In zijn geheel toonde het een gigantische rat met een viltstift – een verklaring voor de naam van het werk. Bij een restauratie van het café kon slechts een deel van drie bij drieënhalve meter van de graffitimuur worden veiliggesteld. Dat deel is nu naar Nederland verscheept om geveild te worden.

Het werk stamt uit de tijd waarin Banksy zijn anonimiteit nog niet zo angstvallig bewaakte als nu. Hij schilderde zijn ‘Rat’ op klaarlichte dag. Tegenwoordig blijft Banksy tijdens zijn werk liever in de schaduw van de publiciteit: hij werkt in zijn eigen atelier aan prentkunst.

De ‘Rat’ stamt uit de tijd waarin Banksy zijn anonimiteit nog niet zo angstvallig bewaakte als nu. De man op deze foto, afgedrukt in de Britse krant The Sun, zou Banksy zijn. Beeld Hessink's

Banksy’s straatkunst is daardoor veel zeldzamer dan zijn gewone werk, zegt Richard Hessink, hoofd veilingmeester en oprichter van Zwolse veilinghuis Hessink’s, dat dinsdagavond nog acht andere Banksy’s verhandelt. ‘Waarschijnlijk zijn er nog hooguit zo’n tweehonderd bewaard gebleven. Een aantal daarvan hangt in musea. Andere zijn tot cultureel erfgoed verheven. Daar mag je sowieso niet aankomen.’

Het grootste gedeelte van The Whitehouse Rat is weggerot. ‘Alleen de kop is over’, zegt Hessink. ‘Doodzonde eigenlijk.’ Toch verwacht de veilingmeester dat het muurstuk minimaal een miljoen euro opbrengt. In potentie zijn de stukken volgens hem nog veel meer waard. ‘We zijn daar rustig een markt voor aan het opbouwen. Er wordt nu eenmaal niet van vandaag op morgen tien miljoen euro voor geboden.’

Op dit moment werkt het veilinghuis aan een catalogue raisonné. ‘Een boekwerk van ongeveer zeshonderd A4’tjes waar al zijn street art die tot dusver herkend en erkend is, in komt te staan. Ook de werken die al vernietigd zijn.’

Een muur verhuizen

Dat Hessink’s The Whitehouse Rat in zijn vestiging in watertoren De Koperen Hoogte langs de A28 tussen Staphorst en Zwolle kan tonen, was niet vanzelfsprekend. Want hoe vervoer je een muur? ‘De prent was op gipstegels gespoten’, legt Hessink uit. ‘Ze hebben hem minutieus van de muur af moeten hakken. Vervolgens is de prent opnieuw bevestigd op een onderplaat, samen ongeveer vijf- à zeshonderd kilo.’

Het kunstwerk The Whitehouse Rat is slechts een fragment van het origineel, maar toch het grootste openbare werk dat ooit op de markt is gekomen. Beeld Hessink's

De afmeting van de muurschildering vormde een grotere sta-in-de-weg. Toen het gevaarte begin april per vrachtwagen vanuit Engeland naar Nederland kwam, paste het niet door de voordeur van veilinghuis Hessink’s. Een hijskraan moest het schilderij over het gebouw heen takelen, en via de achterdeur kon het zo alsnog naar binnen.

Banksy zelf is overigens niet zo blij met de veiling, zegt Hessink. ‘Hij verdient grof geld met het monopolie op zijn prentkunst. Alles wat op de markt komt, is uit zijn atelier afkomstig. Wat hij op iemands schutting of huis gespoten heeft, is niet meer van hem. Maar het is wel degelijk een Banksy. En het is bovendien mooier en spannender dan zijn brave prentjes.’