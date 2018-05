Koortsachtig overleg in de coalitie over benoeming vicepresident Raad van State

Formeel heeft de Kamer geen rol in deze procedure. Maar zeven jaar geleden steunde een meerderheid van de Kamer een PvdA-motie, waarin zij de regering verzocht haar die wel te geven. Het kabinet-Rutte I voerde die motie niet uit en benoemde toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner bij de Raad van State tot opvolger van Herman Tjeenk Willink.

Afgelopen weekend herhaalden PVV en SP in de Volkskrant hun wens zeggenschap te krijgen in de procedure. De motie werd indertijd ook gesteund door onder meer D66 en GroenLinks. Bij elkaar hebben de vijf genoemde partijen nog altijd een meerderheid in de Kamer, waarbij ook Forum voor Democratie zich aansluit.

Het verschil is dat D66 nu regeringspartij is en een voorname kandidaat voor de opvolging in de aanbieding heeft: Thom de Graaf, oud-partijleider, oud-minister, oud-burgemeester en nu fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Niets zou makkelijker zijn dan hem te laten solliciteren bij Ollongren, die de sollicitatiebrieven in ontvangst neemt. Dan volgt een voordracht bij Rutte, die op zijn beurt koning Willem-Alexander consulteert. Waarna de Kroonbenoeming een feit is.

Thom de Graaf (D66). Foto ANP

In de coalitie vindt nu koortsachtig overleg plaats hoe dit verder moet. Want inmiddels meldde ook de gekwalificeerde PvdA-politicus Jeroen Dijsselbloem zich voor de post, de minister van Financiën uit het vorige kabinet. In de Kamer, die de voorbije twee weken met reces was, overleggen vandaag de betrokken fracties over de politiek precaire situatie. Daarna vindt nog coalitieoverleg plaats, voordat de Kamer weer voor het eerst in vergadering bijeenkomt.



De Raad van State is het belangrijkste, onafhankelijke adviesorgaan van regering en parlement, en de hoogste algemene bestuursrechter. Het is een Hoog College van Staat, net als bijvoorbeeld de Nationale ombudsman en de Algemene Rekenkamer. Bij alle benoemingen van topposities daar heeft de Kamer een rol, zodra er vacatures zijn. Bij de Ombudsman bijvoorbeeld vormen de andere Hoge Colleges van Staat een sollicitatiecommissie, die drie kandidaten voordraagt aan de Kamer. Daarmee worden dan gesprekken gevoerd.

Het idee achter de motie uit 2011 was de procedure voor de vicepresident van de Raad van State hiermee vergelijkbaar te maken. In de coalitie klinkt het geluid dat het daarvoor nu te laat is. De huidige procedure ligt wettelijk vast, de advertentie is verschenen en de sollicitatietermijn sluit 22 mei. Daar valt niet veel aan te veranderen.

SP-Kamerlid Ronald van Raak vindt dat onzin. ‘Wij hebben zeven jaar geleden ons werk gedaan door die motie aan te nemen. Het is nu aan de regering hier een mouw aan te passen.’