Koopmans wil dat het OM werk maakt van online bedreigingen: dit zijn de mogelijkheden

D66-leider Sigrid Kaag tijdens de rechtszaak tegen een man die ervan werd verdacht haar en demissionair minister Hugo de Jonge met de dood te hebben bedreigd. Beeld ANP

De bedreigingen die Koopmans en Kaag maandagavond op Twitter wereldkundig maakten, passen in een zorgwekkende trend: wie zich in het publieke debat roert, ontvangt steeds vaker bedreigingen. Koopmans sloot haar bericht daarom af met een oproep aan het Openbaar Ministerie: laten we in 2022 ‘echt werk’ maken van de aanpak van dit soort online bedreigingen. Maar hoe zou zo’n aanpak eruit moeten zien?

1 | De weg van het recht

Wie dreigt een ander dood te maken, ernstig letsel toe te brengen, te verkrachten of aan te randen, begaat een strafbaar feit. De politie adviseert slachtoffers om altijd aangifte te doen en zoveel mogelijk bewijs te verzamelen. Bij een schriftelijke bedreiging kan het OM volgens zijn ‘richtlijn voor strafvordering’ de rechter vragen om minimaal een geldboete van minimaal 400 euro, een taakstraf of zelfs een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van een maand op te leggen. Als het slachtoffer een ambtenaar of ‘gezagsfunctionaris’ is, wordt dat beschouwd als een strafverzwarende omstandigheid. Bij minderjarige daders is de strafeis lager.

Deze weg van het recht voert lang niet in alle gevallen naar gerechtigheid – maar wel steeds vaker. Zo turfde het OM vorig jaar 274 strafbare bedreigingen aan het adres van een politici. In 43 gevallen kwam zo’n zaak voor de rechter, bijna drie keer zo veel als het jaar ervoor. Het lastigste is om de identiteit van de anonieme dreiger te onthullen: het OM moest 75 zaken staken omdat het geen verdachte kon aanwijzen.

In een reactie op de oproep van Koopmans zegt het OM online bedreiging van mensen met een publieke taak zeer serieus te nemen. Het ministerie vraagt Koopmans om - ondanks de anonieme afzender - aangifte te doen. Het OM zal daarna een onderzoek instellen.

2 | De slachtoffers bewapenen

In plaats van de daders straffen, kun je ook slachtoffers bewapenen. Zo kunnen journalisten, die ook steeds vaker te maken krijgen met (online) geweld, sinds 2019 terecht bij het meldpunt PersVeilig. Projectleider Peter ter Velde legt in trainingen de nadruk op preventie. Daarbij drukt hij journalisten vooral op het hart om voorzichtig te zijn met privégegevens op het internet. ‘Vaak kan ik binnen de kortste keren achterhalen wie de partner, kinderen of ouders van een journalist zijn. Door zulke informatie goed af te schermen, voorkom je dat kwaadwillenden vat op je krijgen.’

Als het kwaad al geschied is, helpt het soms om te bedenken dat de bedreigingen niet op jou persoonlijk gericht zijn, maar op de media in het algemeen, zegt Ter Velde. ‘Zo kreeg een journalist van een regionale krant die verslag deed bij een rechtbank onlangs een klap van een persoon die boos was door een artikel in het Parool.’

Ook universiteiten nemen sinds kort landelijke maatregelen om hun medewerkers te beschermen tegen online bedreigingen. In navolging van PersVeilig richten Nederlandse universiteiten binnenkort hun eigen meld- en adviespunt op: WetenschapVeilig. Daarnaast gaan universiteiten weerbaarheids - en mediatrainingen aanbieden, medewerkers bijstaan bij het doen van aangifte en meer psychosociale hulp beschikbaar stellen.

Wellicht kan de politie voor andere beroepsgroepen als voorbeeld dienen. Soms ziet een agent zijn naam en adres in Telegram-groepen rondgaan. Elke politie-eenheid heeft iemand aangesteld om die agent in zo’n geval een luisterend oor te bieden en te helpen bij de aangifte. ‘Wij zien het als een verantwoordelijkheid voor de werkgever om je eigen mensen te beschermen tegen agressie en geweld’, licht een woordvoerder toe. ‘Dat hebben wij, al zeg ik het zelf, vrij goed geregeld.’

3 | De sociale mediaplatforms opschonen

Techgiganten grijpen mondjesmaat in. Facebook heeft mensen in dienst die erop toezien dat bedreigende posts verwijderd worden, maar bij Twitter is het onmogelijk om een mens van vlees en bloed aan de telefoon te krijgen, zegt Ter Velde. Om een bedreigende tweet van van het platform te verwijderen, moet een gebruiker elk bericht rapporteren. Ter Velde: ‘Maar dan kan je wel bezig blijven’.

Voor bedreigingen die, zoals bij Koopmans, per e-mail binnenkomen, biedt dit geen soelaas. Maar een concept-wetsvoorstel tegen ‘doxing’, dat binnenkort naar de Raad van State gaat, mogelijk wel. Als het aan demissionair minister Ferd Grapperhaus ligt, komt op het ongevraagd publiceren van privégegevens, waaronder e-mailadressen, een gevangenisstraf van maximaal een jaar te staan.